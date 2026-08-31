La emotiva carta de Enzo Fernández para Messi en su despedida de la Selección argentina

En 2016, cuando tenía 15 años y todavía jugaba en las divisiones inferiores de River, Fernández había publicado otra carta dirigida a Messi para pedirle que reconsiderara su decisión de abandonar la Albiceleste.

Messi cambió aquella decisión y junto a Enzo logró el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de disputar juntos el Mundial 2026, que terminó con Argentina como subcampeón tras caer frente a España.

"Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos", dijo el ex River-

"Siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más", expresó-

"Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca", exteriorizó.

"Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera", dijo.

"Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán", cerró Enzo Fernández.