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La emotiva carta de Enzo Fernández para Messi en su despedida de la Selección argentina

Enzo Fernández publicó una emotiva carta despidiendo a Lionel Messi de la Selección argentina. El astro del Inter Miami no jugará más en el elenco nacional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Fernández y Lionel Messi fueron campeones mundiales en Qatar 2022.

Enzo Fernández y Lionel Messi fueron campeones mundiales en Qatar 2022.

El volante Enzo Fernández publicó una emotiva carta despidiendo a Lionel Messi de la Selección argentina. El astro del Inter Miami no jugará más en el elenco nacional y el volante del Chelsea recordó cuando todavía era un juvenil y Leo se retiró de la Albiceleste y después regresó.

"Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos", dijo Enzo Fernández al hablar de la renuncia que Messi había anunciado en 2016 después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile.

Messi sonreía ante un chiste de Enzo Fernández.

Messi sonreía ante un chiste de Enzo Fernández.

Enzo Fernández siempre quiso coincidir con Messi en la Selección argentina

"Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina", añadió.

En 2016, cuando tenía 15 años y todavía jugaba en las divisiones inferiores de River, Fernández había publicado otra carta dirigida a Messi para pedirle que reconsiderara su decisión de abandonar la Albiceleste.

Messi cambió aquella decisión y junto a Enzo logró el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de disputar juntos el Mundial 2026, que terminó con Argentina como subcampeón tras caer frente a España.

"Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos", dijo el ex River-

"Siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más", expresó-

"Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca", exteriorizó.

"Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera", dijo.

"Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán", cerró Enzo Fernández.

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