En 1962, enderezaron un río para controlar las inundaciones: hoy pagan para devolverles las curvas y revertir todo

El problema de esta construcción empezó a reconocerse casi inmediatamente. En 1971, científicos y especialistas ya advertían sobre los efectos ambientales de la canalización y ese mismo año una conferencia estatal recomendó comenzar a recuperar el río. En 1976, Florida aprobó la Kissimmee River Restoration Act, que creó un organismo específico para estudiar cómo devolverle al río parte de su funcionamiento natural. Pero pasar de la preocupación a las máquinas llevó más de dos décadas.

Construyeron un canal para dominar al río: más de 50 años después buscan recuperar su recorrido natural

En 1992, el Congreso de Estados Unidos autorizó formalmente el proyecto de restauración y, después de años de estudios y planificación, las obras de construcción comenzaron en 1999. La primera fase consistió en rellenar sectores del canal C-38 para volver a conectar el agua con el antiguo cauce. Para hacerlo, las autoridades no simplemente “deshicieron” el canal. Tuvieron que retirar estructuras, reconstruir tramos del río y recuperar el funcionamiento de la llanura de inundación.

El proyecto de construcción busca recuperar 44 millas, unos 71 kilómetros, del antiguo río serpenteante y cerca de 20.000 acres de humedales, equivalentes a unas 8.100 hectáreas. Para conseguirlo, una parte del C-38 fue rellenada y se excavaron nuevos tramos que permiten que el agua vuelva a recorrer el trazado histórico. Las obras principales concluyeron en 2021, después de más de dos décadas de restauración.

Pero en 2026 el proceso todavía continúa. La etapa de obras físicas terminó, pero las autoridades avanzan con cambios en la forma en que se administra el agua para recuperar los patrones naturales que existían antes de que el río fuera canalizado. En agosto de 2024 comenzó la primera modificación del régimen de operación de los lagos que alimentan el Kissimmee, como parte de esta nueva fase.