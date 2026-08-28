Un río fue alterado para manejar el agua de un campo: terminaron pagando US$17.500 de multa

El problema no era solamente administrativo. Al rellenar una parte del meandro y levantar una estructura de tierra, la construcción modificó físicamente el cauce y las riberas del río. En Estados Unidos, este tipo de alteraciones puede requerir autorización bajo la Sección 404 de la Clean Water Act, precisamente porque pueden afectar humedales, cursos de agua y los hábitats asociados.

La multa que tuvieron que pagar

Cuando las autoridades informaron al propietario que necesitaba ese permiso, la represa fue retirada. Pero el proceso no terminó con la demolición de la construcción . Como parte del acuerdo alcanzado con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en 2019, East Valley Cattle aceptó pagar una multa y realizar trabajos para restaurar un tramo del Raft River. El objetivo era reparar el lecho y las riberas que habían sido dañados por la intervención.

Además de retirar la represa, East Valley Cattle tuvo que restaurar el tramo del Raft River afectado por las obras y pagar una multa civil de US$17.500 como parte del acuerdo alcanzado con la EPA en 2019. El plan de recuperación contempló reparar el lecho y las riberas del río, con el objetivo de devolver al cauce las condiciones alteradas por el relleno del meandro y la construcción de la estructura de tierra.

La intervención había modificado aproximadamente 130 metros del cauce y se realizó sin la autorización federal requerida por la Sección 404 de la Clean Water Act, que regula las descargas de material en aguas y humedales de Estados Unidos.