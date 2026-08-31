Inesperado cierre en Coca-Cola tras 114 años de historia: qué pasará con los trabajadores

Sin embargo, la empresa descartó que la medida responda a una crisis de consumo o a un ajuste con despidos masivos. Por el contrario, desde la firma confirmaron cómo se resolverá la situación laboral del personal.

La medida responde a un plan llevado a cabo por parte de la empresa.

Un total de 78 trabajadores serán reubicados en otros centros de operaciones cercanos dentro del sur de California, mientras que aquellos operarios o administrativos que no apliquen para los traslados directos en la zona contarán con prioridad para postularse a vacantes abiertas en la red de la embotelladora, distribuida en diez estados norteamericanos.

Una medida acorde con un plan

Respecto de los verdaderos motivos corporativos detrás de esta movida, según lo informado por la emblemática publicación californiana SFGATE, la notificación oficial de la empresa responde a una reestructuración operativa más amplia de Reyes Coca-Cola Bottling en todo el estado, orientada a concentrar su volumen en complejos más modernos y optimizar sus rutas de abastecimiento.

En tanto, llevaron tranquilidad a los comercios y consumidores locales al garantizar que la distribución en supermercados, estaciones de servicio y locales gastronómicos no sufrirá ningún tipo de interrupción, ya que el suministro será absorbido por los centros logísticos vecinos de la empresa.