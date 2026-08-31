Inesperado cierre en Coca-Cola tras 114 años de historia: qué pasará con los trabajadores

La distribuidora Reyes Coca-Cola Bottling (RCCB) concretó el cierre definitivo de un centro de distribución clave de la firma Coca-Cola, una mítica sede cuyas inicios se remontaban ininterrumpidamente al año 1912.
Ubicada en la ciudad de Ventura, en el estado de California (Estados Unidos), la planta apagó los motores de sus instalaciones tras 114 años de historia continuada, marcando el fin de una era para la icónica empresa de bebidas.
Qué pasará con los empleados tras el cierre de Coca-Cola
El cese de actividades en el histórico complejo afectó de manera directa a 85 empleados, entre los que se encuentran choferes de reparto, representantes comerciales y mecánicos de flota.
Sin embargo, la empresa descartó que la medida responda a una crisis de consumo o a un ajuste con despidos masivos. Por el contrario, desde la firma confirmaron cómo se resolverá la situación laboral del personal.
Un total de 78 trabajadores serán reubicados en otros centros de operaciones cercanos dentro del sur de California, mientras que aquellos operarios o administrativos que no apliquen para los traslados directos en la zona contarán con prioridad para postularse a vacantes abiertas en la red de la embotelladora, distribuida en diez estados norteamericanos.
Una medida acorde con un plan
Respecto de los verdaderos motivos corporativos detrás de esta movida, según lo informado por la emblemática publicación californiana SFGATE, la notificación oficial de la empresa responde a una reestructuración operativa más amplia de Reyes Coca-Cola Bottling en todo el estado, orientada a concentrar su volumen en complejos más modernos y optimizar sus rutas de abastecimiento.
En tanto, llevaron tranquilidad a los comercios y consumidores locales al garantizar que la distribución en supermercados, estaciones de servicio y locales gastronómicos no sufrirá ningún tipo de interrupción, ya que el suministro será absorbido por los centros logísticos vecinos de la empresa.
En pocas palabras
- Cierre de Coca-Cola: la distribuidora Reyes Coca-Cola Bottling cerró su planta en Ventura, California, tras 114 años.
- Empleo garantizado: 78 de 85 empleados serán reubicados en otros centros o tendrán prioridad en nuevas vacantes.
- Reestructuración operativa: la medida responde a un plan de optimización de la empresa en Estados Unidos.