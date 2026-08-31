Invertirán más de $1.150 millones para la ampliación del Juzgado de Familia y defensorías en Maipú

El Poder Judicial de Mendoza puso en marcha un importante plan de infraestructura en el Gran Mendoza. A través de un llamado conjunto entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, se oficializó la convocatoria a licitación pública para ampliar la capacidad de atención judicial en el departamento de Maipú.
La obra abarca la remodelación del inmueble donde funciona actualmente el Juzgado de Familia sobre la calle Mitre, además de la edificación de las sedes para el el funcionamiento administrativo y las codefensorías locales.
Presupuesto oficial y alcance de los trabajos
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial asignado de $1.158.859.711,76, destinado a modernizar las instalaciones y responder a la creciente demanda edilicia de la zona.
Las empresas interesadas podrán realizar la visita técnica obligatoria a la obra el próximo 9 de septiembre a las 9 en la sede del Juzgado de Familia, ubicada en Mitre 278 de Maipú. Las consultas de pliegos se tramitan sin costo de manera digital.
Apertura de sobres y presentación de ofertas
El acto público de apertura de sobres está programado para el 28 de septiembre de 2026 a las 10.. Las propuestas deberán presentarse formalmente en el Departamento de Compras del Poder Judicial, ubicado en la avenida Colón 266, segundo piso, en la Ciudad de Mendoza.
Con esta inversión, la Justicia busca optimizar el funcionamiento de los fueros de familia y defensa pública, mejorando las condiciones de trabajo y la atención a los vecinos del departamento.
En pocas palabras
- Inversión millonaria: el Poder Judicial de Mendoza licita obras por más de $1.150 millones para Maipú.
- Objetivo: ampliarán el Juzgado de Familia y construirán sedes para las codefensorías locales.
- Licitación: la apertura de sobres será el 28 de septiembre de 2026; el pliego es gratuito.