Invertirán más de $1.150 millones para la ampliación del Juzgado de Familia y defensorías en Maipú

Las empresas interesadas podrán realizar la visita técnica obligatoria a la obra el próximo 9 de septiembre a las 9 en la sede del Juzgado de Familia, ubicada en Mitre 278 de Maipú. Las consultas de pliegos se tramitan sin costo de manera digital.

La visita técnica obligatoria a las instalaciones de Maipú quedó programada para el 9 de septiembre a las 9.

Apertura de sobres y presentación de ofertas

El acto público de apertura de sobres está programado para el 28 de septiembre de 2026 a las 10.. Las propuestas deberán presentarse formalmente en el Departamento de Compras del Poder Judicial, ubicado en la avenida Colón 266, segundo piso, en la Ciudad de Mendoza.

Con esta inversión, la Justicia busca optimizar el funcionamiento de los fueros de familia y defensa pública, mejorando las condiciones de trabajo y la atención a los vecinos del departamento.