Un accidente que pudo haber terminado en tragedia se produjo durante la mañana del domingo en el departamento de Maipú, Mendoza, cuando una camioneta fuera de control chocó contra tres postes sobre la vía pública. El conductor no superó el test de alcoholemia, con una marca que llamó mucho la atención.
Quién es el conductor que casi rompe los récords de alcoholemia en Mendoza
En la madrugada del domingo, un hombre protagonizó un accidente en Mendoza y el test de alcoholemia reveló una marca inusual
El choque fue detectado en tiempo real a través de las cámaras de videovigilancia de la policía, por lo que se encendieron las alarmas de manera inmediata.
El accidente ocurrió alrededor de las 7 sobre la calle Rawson al 1.925, a metros del barrio Rincón de los Sauces, en el distrito de Gutiérrez, Maipú.
Tras la alerta emitida por el centro de monitoreo, personal de la Delegación Vial del Gran Mendoza y de Tránsito Municipal de Maipú se desplazaron de inmediato al lugar para intervenir en las actuaciones.
En el sitio, los efectivos constataron que el rodado involucrado, una camioneta Volkswagen Amarok, había perdido el dominio e impactado contra varios postes de luz.
Pese al fuerte choque, el conductor de la camioneta resultó ileso y no se registraron terceras personas lesionadas.
De todas maneras, la Policía se temía lo peor y el test de alcoholemia dio su veredicto.
Accidente y alcoholemia demasiada elevada: quién es el conductor detenido
Al realizarle el examen de alcoholemia obligatorio, el personal municipal identificó al automovilista como Carlos Fabricio Herrera, de 50 años y con domicilio fijado en el departamento de Godoy Cruz.
El test practicado a Herrera arrojó una cifra alarmante: 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel de intoxicación que supera en más de cinco veces el límite máximo permitido por la ley para conductores de vehículos particulares en Mendoza.
Detenido tras el control de alcoholemia
Ante la gravedad del cuadro y los daños materiales ocasionados a los bienes públicos, las autoridades procedieron a la detención del hombre y al secuestro de la camioneta Volkswagen Amarok.
Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría 54° de Gutiérrez, Maipú, con intervención de la Justicia para determinar las sanciones correspondientes.
En pocas palabras
- Accidente grave: Un conductor protagonizó un choque en Maipú, Mendoza, tras perder el control de su camioneta.
- Alcoholemia récord: El test de alcoholemia al conductor arrojó 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal.
- Detención y secuestro: El conductor, Carlos Fabricio Herrera, fue detenido y su vehículo secuestrado por la policía.