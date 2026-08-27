Murió un hincha de River en el Monumental tras la eliminación en Copa Sudamericana

Un hombre de 66 años murió en las tribunas del Monumental luego de la eliminación de River en Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe
Se trata de Norberto Claudio Reale, un hombre de 66 años que perdió la vida por un paro cardiorespiratorio mientras presenciaba en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Mientras transcurría el encuentro entre River e Independiente Santa Fe, Reale se descompensó en uno de los accesos a la tribuna San Martín. De inmediato, fue trasladado a la unidad de salud del club donde se le practicaron maniobras de reanimación sin éxito. Su fallecimiento fue confirmado minutos después e informado por Javier Eliscovich, presidente del departamento médico de la institución de Núñez.
Por la muerte del hombre de 66 años, la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del doctor Campagnoli, abrió actuaciones conforme al hecho en "averiguación de causales de muerte".
La emoción violenta provocada por la tensión del compromiso en el que River cayó eliminado ante Independiente Santa Fe habría sido el detonante de la muerte de Norberto Reale en una noche triste y trágica para todo el mundo Millonario.