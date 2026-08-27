Murió un hincha de River en el Monumental tras la eliminación en Copa Sudamericana

Se trata de Norberto Claudio Reale, un hombre de 66 años que perdió la vida por un paro cardiorespiratorio mientras presenciaba en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tragedia en el Monumental por el fallecimiento de un hincha de River en el encuentro por Sudamericana ante Independiente Santa Fe

Mientras transcurría el encuentro entre River e Independiente Santa Fe, Reale se descompensó en uno de los accesos a la tribuna San Martín. De inmediato, fue trasladado a la unidad de salud del club donde se le practicaron maniobras de reanimación sin éxito. Su fallecimiento fue confirmado minutos después e informado por Javier Eliscovich, presidente del departamento médico de la institución de Núñez.