Emotivo: Guillermo Vilas cumple 74 años y su hija mayor Andanin publicó una foto

"Muy feliz cumpleaños papá!", fue el mensaje que puso Andanin en la publicación.

Andanin es la más grande de los cuatro descendientes que tuvo Willy junto a su esposa, Phiangphathu Khumueang. Los otros hijos son Guillermo, Intila y Landinlao.

Guillermo vilas no aparece públicamente desde hace muchos años

Vilas, quien se adjudicó 62 títulos, cuatro de ellos de Grand Slam (US Open 1977, Roland Garros 1977 y Australia Open 1978 y 1979), no aparece públicamente desde hace muchos años por estar enfermo y es siempre su familia la encargada de publicar distintos posteos en las redes sociales, cuidando su privacidad.

Esta es la foto que publicó Andanin Vilas por el cumpleaños de su padre, Guillermo Vilas.

El saludo de su hija se suma a las miles de muestras de afecto que el tensta zurdo recibe de parte del ambiente del tenis y de los hinchas en todo el mundo.

Andanin habló tiempo atrás de la salud de su papá y dijo: "Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada. Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia".