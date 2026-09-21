La Selección argentina Sub 19 pasó a las semifinales de los Juegos Suramericanos: cuándo y contra quién juega

A los 26 minutos de la primera parte llegó el tanto de la Vinotinto tras una distracción defensiva del conjunto argentino, que dejó un gran hueco entre el central derecho y el lateral, por donde se filtró Jesús González.

González definió de volea ante el arquero Demian Talavera y puso el 1 a 0.

Demian Talavera salvó su arco a los 44 minutos tras un mano a mano con el delantero Charly Vegas.

El equipo local estuvo cerca de empatar mediante un cabezazo del defensor Matías Satas a los 27 minutos del segundo tiempo y el frentazo del central Fernando Closter, en tiempo de descuento.

Sobre el final el enganche Ramiro Tulián controló afuera del área, sobre el costado izquierdo, se perfiló y sacó un zurdazo cruzado letal, que el arquero Diego Ochoa no pudo detener.

Cuándo juega la Selección argentina Sub 19 la semifinal de los Juegos Suramericanos

La Selección argentina Sub 19 se medirá en la semifinal ante Chile el próximo miércoles (el cotejo sería a las 10, pero aún no está confirmado), también en el Coloso Marcelo Bielsa.

El representativo argentino comenzó la fase de grupos con una caída anye Paraguay, por 2-1, y luego venció por 1 a 0 a Uruguay, en su único triunfo de la fase, para alcanzar la semifinal de los Juegos Suramericanos.