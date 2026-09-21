La Selección argentina Sub 19 de fútbol consiguió el objetivo con mucho sufrimiento. El equipo nacional que dirige Diego Placente accedió a las semifinales de los Juegos Suramericanos tras empatar agónicamente 1 a 1 con Venezuela este lunes en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.
La Selección argentina Sub 19 pasó a las semifinales de los Juegos Suramericanos: cuándo y contra quién juega
La Selección argentina Sub 19 de fútbol pasó a las semifinales de los Juegos Suramericanos tras empatar sobre la hora con Venezuela en el Coloso Marcelo Bielsa
El equipo albiceleste iba perdiendo con los venezolanos, que marcaron por medio del delantero Jesús González, a los 26 minutos del primer tiempo. Pero el volante de Belgrano de Córdoba Ramiro Tulián empató el cotejo a los 49' del complemento.
Así el conjunto de Placente quedó en el segundo puesto del grupo B de los Juegos, por lo que consiguió el pase a la semifinal, donde se medirá contra Chile para asegurarse una medalla.
A los 26 minutos de la primera parte llegó el tanto de la Vinotinto tras una distracción defensiva del conjunto argentino, que dejó un gran hueco entre el central derecho y el lateral, por donde se filtró Jesús González.
González definió de volea ante el arquero Demian Talavera y puso el 1 a 0.
Demian Talavera salvó su arco a los 44 minutos tras un mano a mano con el delantero Charly Vegas.
El equipo local estuvo cerca de empatar mediante un cabezazo del defensor Matías Satas a los 27 minutos del segundo tiempo y el frentazo del central Fernando Closter, en tiempo de descuento.
Sobre el final el enganche Ramiro Tulián controló afuera del área, sobre el costado izquierdo, se perfiló y sacó un zurdazo cruzado letal, que el arquero Diego Ochoa no pudo detener.
Cuándo juega la Selección argentina Sub 19 la semifinal de los Juegos Suramericanos
La Selección argentina Sub 19 se medirá en la semifinal ante Chile el próximo miércoles (el cotejo sería a las 10, pero aún no está confirmado), también en el Coloso Marcelo Bielsa.
El representativo argentino comenzó la fase de grupos con una caída anye Paraguay, por 2-1, y luego venció por 1 a 0 a Uruguay, en su único triunfo de la fase, para alcanzar la semifinal de los Juegos Suramericanos.
En pocas palabras
- Selección Argentina Sub 19: Accedió a semifinales de los Juegos Suramericanos tras empatar 1-1 con Venezuela.
- Clasificación agónica: El empate llegó sobre el final del complemento con un gol de Ramiro Tulián.
- Próximo rival: El equipo argentino se medirá contra Chile en la semifinal, aún sin horario confirmado.