Cuánto valen y cómo comprar las entradas para los amistosos de la Selección argentina en la fecha FIFA

POPULAR $90.000

MENOR A POPULAR (de 3 a 10 años) $25.000

PLATEA GASPARINI $140.000

PLATEA ARDILES $ 170.000

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

ARGENTINA vs BURKINA FASO Y BENÍN - ESTADIO: RIVER PLATE

POPULAR $90.000

MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario $180.000

Platea Media Sívori y Centenario $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano $480.000

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.