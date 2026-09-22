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Cuánto valen y cómo comprar las entradas para los amistosos de la Selección argentina en la fecha FIFA

Ya están a la venta las entradas para el amistoso que la Selección argentina y Bolivia jugarán en Córdoba el martes 30 de septiembre y con el que se pondrá en marcha la fecha FIFA.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los hinchas de la Selección podrán ir al Kempes o al Monumental.

Los hinchas de la Selección podrán ir al Kempes o al Monumental.

Ya están a la venta las entradas para el amistoso que la Selección argentina y Bolivia jugarán en Córdoba el martes 30 de septiembre y con el que se pondrá en marcha la fecha FIFA.

Los tickets para los 3 encuentros se venden exclusivamente por Deportick (www.deportick.com) pero mientras los del partido con Bolivia fueron puestos a la venta a partir del lunes 21/09, los correspondientes a los partidos ante Burkina Faso y Benín recién estarán disponibles a partir del jueves 24/9 desde las 18.

Messi se despedirá de la Selección argentina.

Messi se despedirá de la Selección argentina.

Cuánto valen y cómo comprar las entradas para los amistosos de la Selección argentina

ARGENTINA vs BOLIVIA - ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES

  • POPULAR $90.000
  • MENOR A POPULAR (de 3 a 10 años) $25.000
  • PLATEA GASPARINI $140.000
  • PLATEA ARDILES $ 170.000
  • MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

ARGENTINA vs BURKINA FASO Y BENÍN - ESTADIO: RIVER PLATE

  • POPULAR $90.000
  • MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) $29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario $180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario $320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano $320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano $450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano $480.000
  • MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

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