Cuánto valen y cómo comprar las entradas para los amistosos de la Selección argentina en la fecha FIFA

Ya están a la venta las entradas para el amistoso que la Selección argentina y Bolivia jugarán en Córdoba el martes 30 de septiembre y con el que se pondrá en marcha la fecha FIFA.
Ya están a la venta las entradas para el amistoso que la Selección argentina y Bolivia jugarán en Córdoba el martes 30 de septiembre y con el que se pondrá en marcha la fecha FIFA.
Ya están a la venta las entradas para el amistoso que la Selección argentina y Bolivia jugarán en Córdoba el martes 30 de septiembre y con el que se pondrá en marcha la fecha FIFA.
Los tickets para los 3 encuentros se venden exclusivamente por Deportick (www.deportick.com) pero mientras los del partido con Bolivia fueron puestos a la venta a partir del lunes 21/09, los correspondientes a los partidos ante Burkina Faso y Benín recién estarán disponibles a partir del jueves 24/9 desde las 18.
ARGENTINA vs BOLIVIA - ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES
DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.
ARGENTINA vs BURKINA FASO Y BENÍN - ESTADIO: RIVER PLATE
DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.