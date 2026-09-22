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Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima por el Torneo Clausura tras la fecha FIFA

Gimnasia y Esgrima empató sin goles frente al Deportivo Riestra en condición de local por la décima fecha del Torneo Clausura; su próximo partido deberá esperar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Después de la fecha FIFA GImnasia y Esgrima visitará a Estudiantes.

Después de la fecha FIFA GImnasia y Esgrima visitará a Estudiantes.

Gimnasia y Esgrima viene realizando un gran torneo y se ubica en el cuarto puesto del Grupo A del Torneo Clausura con 17 puntos, a 5 de Instituto, el líder. Ahora los dirigidos por Darío Franco jugarán la fecha 11 como visitante frente a Estudiantes, encuentro que se disputará luego de la fecha FIFA.

Los Pitucos se permiten soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana: suma 36 unidades en la Tabla Anual y quedaron solo 6 de Belgrano, el último club que por ahora obtiene el boleto para el certamen internacional.

Dar&iacute;o Franco quiere dejar a Gimnasia y Esgrima en lo m&aacute;s alto.

Darío Franco quiere dejar a Gimnasia y Esgrima en lo más alto.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima por el Torneo Clausura

El Lobo volverá a la acción tras la fecha FIFA - en la que la Selección argentina disputará tres partidos, incluida la despedida de Lionel Messi - cuando visite a Estudiantes de La Plata el lunes 5 de octubre a las 19. El encuentro corresponderá a la undécima jornada del Torneo Clausura.

Después jugará con Newell's en el Víctor Legrotaglie, por la fecha 12, con horario a confirmar; en la 13 contra Vélez en Liniers y en la 14 de local con Platense.

En el tramo final del torneo, Gimnasia y Esgrima visitará a Lanús por la fecha 15 y, en el cierre de la fase de liguilla, recibirá a Independiente Rivadavia.

Será un compromiso decisivo que podría definir la clasificación a los octavos de final, al líder de la Tabla Anual y los boletos a los certámenes internacionales, además de que se trata de un clásico del fútbol mendocino.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima sue&ntilde;an con un boleto a un certamen internacional.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima sueñan con un boleto a un certamen internacional.

Lo que se viene para Gimnasia y Esgrima

  • Fecha 11 vs. Estudiantes (de visitante).
  • Fecha 12 vs. Newell's (L).
  • Fecha 13 vs. Vélez (V).
  • Fecha 14 vs. Platense (L).
  • Fecha 15 vs. Lanús (V).
  • Fecha 16 vs. Independiente Rivadavia (L).

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