Cuándo vuelve a jugar Gimnasia y Esgrima por el Torneo Clausura tras la fecha FIFA

Después jugará con Newell's en el Víctor Legrotaglie, por la fecha 12, con horario a confirmar; en la 13 contra Vélez en Liniers y en la 14 de local con Platense.
En el tramo final del torneo, Gimnasia y Esgrima visitará a Lanús por la fecha 15 y, en el cierre de la fase de liguilla, recibirá a Independiente Rivadavia.
Será un compromiso decisivo que podría definir la clasificación a los octavos de final, al líder de la Tabla Anual y los boletos a los certámenes internacionales, además de que se trata de un clásico del fútbol mendocino.
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima sueñan con un boleto a un certamen internacional.
Foto: Axel Lloret/ Diario UNO
Lo que se viene para Gimnasia y Esgrima
- Fecha 11 vs. Estudiantes (de visitante).
- Fecha 12 vs. Newell's (L).
- Fecha 13 vs. Vélez (V).
- Fecha 14 vs. Platense (L).
- Fecha 15 vs. Lanús (V).
- Fecha 16 vs. Independiente Rivadavia (L).