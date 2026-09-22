La AFA confirmó cambios claves para los Playoffs de la temporada 2027

La AFA implementó cambios en las definiciones de los torneos.

La AFA decidió que las semis sean en sede neutral y con ambos públicos

La variante de mayor impacto aprobada por los dirigentes estipula que, a partir del próximo año, los cruces correspondientes a las semifinales de los Playoffs se disputarán en campos de juego neutrales.

Esta medida permitirá el retorno del público de ambos clubes a los estadios durante la antesala del encuentro decisivo. Como consecuencia de esta reestructuración, el beneficio obtenido por la ubicación en la Fase de Grupos sufrirá modificaciones en su alcance.

El mérito deportivo conseguido durante la ronda inicial solo servirá para garantizar la condición de local en las llaves de octavos y cuartos de final, donde el equipo mejor posicionado mantendrá la ventaja de jugar en su propia cancha.

De este modo, tanto las semifinales como el partido por el título quedarán desafectados de las localías tradicionales.

La AFA busca que las definiciones sean más atractivas.

La AFA confirmó la prórroga en los Playoffs

En paralelo con la modificación de los escenarios, las autoridades de la Liga Profesional brindaron certezas sobre el reglamento de juego en los cruces eliminatorios.

En ese sentido, se ratificó de manera oficial que la instancia de alargue estará vigente durante todos los partidos correspondientes a los Playoffs.

Esta resolución implica que, ante cualquier igualdad en el marcador al término de los 90 minutos reglamentarios, los equipos deberán disputar un tiempo suplementario antes de recurrir a la definición por tiros desde el punto penal. El criterio se aplicará de manera uniforme desde los octavos de final hasta la gran final.

Con estas resoluciones tras el cónclave del Comité Ejecutivo, la AFA dejó asentado el panorama competitivo para el 2027. El fútbol argentino encarará la temporada entrante combinando la estabilidad de su formato de 30 clubes con una renovada experiencia para las instancias de definición en cancha neutral.