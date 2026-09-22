Los Leones vencieron a Chile y se quedaron con el oro de hockey sobre césped de los Juegos Suramericanos

En el segundo cuarto, Los Leones mantuvieron la intensidad inicial, buscando estirar la ventaja. A los 17 minutos, Martín Ferreiro sacó un potente revés y marcó el 2 a 0. Chile se animó y tuvo buenas llegadas al arco defendido por Joaquín Ruiz, pero sin consecuencias.

En el tercer cuarto, Los Leones propusieron un juego de mucha presión y recuperación constante que dio sus frutos. Franco Agostini tiró tuvo varias oportunidades, pero el arquero chileno respondió bien. Sobre el final, luego de una seguidilla de córners cortos, el jugador de Lomas Athletic definió fuerte al poste derecho y sumó su noveno gol y tercero del encuentro.

Finalmente, en el último cuarto, Argentina tuvo varias chances de ampliar el marcador. Chile gestó un contra ataque donde Ignacio Contardo logró el descuento, situación que no desalentó al seleccionado y pudo mantener esa diferencia con la que finalmente se terminó de llevar el campeonato.

De esta manera, Los Leones se consagraron campeones de los Juegos Suramericanos en Santa Fe, luego de vencer en fase de grupos a Perú 22-0, a Brasil 4-1, al propio conjunto chileno 5-1 y a Uruguay 7-0.