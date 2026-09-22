La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, derrotaron este martes por la tarde a su par de Chile y de esta forma lograron la medalla de oro de este deporte en los Juegos Suramericanos de la ODESUR.
Los Leones vencieron a Chile y se quedaron con el oro de hockey sobre césped de los Juegos Suramericanos
El seleccionado masculino de hockey sobre césped -Los Leones- derrotaron a su par de Chile y lograron el pentacampeonato en los Juegos Suramericanos
El equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi se impuso por 3 a 1 a Chile en la final con goles de Tarazona, Martín Ferreiro, y Franco Agostini. De esta forma lograron el pentacampeonato Suramericano, tras haber ganado oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, Asunción 2022.
Los Leones de oro y pentacampeones en los Juegos Suramericanos
Los Leones salieron a la cancha de la Asociación Santafesina de Hockey a jugar la final con gran intensidad. La insistencia de los ataques dio frutos, y a un minuto del final del primer parcial, Santiago Tarazona, aprovechó un rebote del arquero chileno puso el 1-0.
En el segundo cuarto, Los Leones mantuvieron la intensidad inicial, buscando estirar la ventaja. A los 17 minutos, Martín Ferreiro sacó un potente revés y marcó el 2 a 0. Chile se animó y tuvo buenas llegadas al arco defendido por Joaquín Ruiz, pero sin consecuencias.
En el tercer cuarto, Los Leones propusieron un juego de mucha presión y recuperación constante que dio sus frutos. Franco Agostini tiró tuvo varias oportunidades, pero el arquero chileno respondió bien. Sobre el final, luego de una seguidilla de córners cortos, el jugador de Lomas Athletic definió fuerte al poste derecho y sumó su noveno gol y tercero del encuentro.
Finalmente, en el último cuarto, Argentina tuvo varias chances de ampliar el marcador. Chile gestó un contra ataque donde Ignacio Contardo logró el descuento, situación que no desalentó al seleccionado y pudo mantener esa diferencia con la que finalmente se terminó de llevar el campeonato.
De esta manera, Los Leones se consagraron campeones de los Juegos Suramericanos en Santa Fe, luego de vencer en fase de grupos a Perú 22-0, a Brasil 4-1, al propio conjunto chileno 5-1 y a Uruguay 7-0.
En pocas palabras
- Los Leones: El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped se consagró pentacampeón.
- Medalla de Oro: Derrotaron a Chile por 3 a 1 en la final de los Juegos Suramericanos.
- Historial: El equipo suma así su quinto título consecutivo en el certamen continental.