Camioneros y propietarios de camiones se quejaron este martes por demoras en el ACI de Uspallata, donde cientos de transportistas realizan los trámites de Migraciones de Argentina y Aduana chilena para cruzar a Chile, por el Paso Cristo Redentor.
Paso a Chile: camioneros se quejaron de las demoras en aduana en la reapertura del cruce fronterizo
Después de dos días de cierre, la reapertura del paso a Chile se vio algo convulsionada. Choferes de camiones se apuran a cruzar porque se esperan nevadas
El paso internacional reabrió este lunes pasadas las 16, después de estar cerrado durante todo el fin de semana por condiciones climáticas adversas. Por lo que son aproximadamente 1.500 los camiones que, desde entonces, intentan cruzar la frontera entre los que vuelven y van hacia Chile.
Mientras tanto, esperan por novedades de parte de la Coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor que ya advirtió que están pronosticadas nevadas desde este martes a la noche y durante todo el miércoles.
Las complicaciones del paso a Chile entre nevada y nevada
"Todavía nos quedan unas 400 personas adelante para hacer Migraciones, Aduana y todo eso”, contó Enrique, un camionero paraguayo que, a las 13 de este martes ya llevaba 5 días en Argentina.
“Está lentísimo”, confiaron también a Diario UNO propietarios de camiones agrupados en Aprocam.
Desde la coordinación del paso a Chile reconocieron las demoras como habituales, pero también advirtieron que, a diferencia de lo que pasó en los primeros días del mes, cuando reabrió la frontera después de 34 días y se alternaba entre exportación e importación, el tránsito de ida y vuelta ya volvió a la normalidad.
El sistema actual retiene camiones en la estación de servicio de Uspallata para que en el ACI no sean más de 500 los transportistas realizando trámites de Migraciones, Senasa, Aduana y Gendarmería.
En tanto que, por más de que el paso a Chile permanezca habilitado las 24 horas, al cierre y comienzo de cada día, el sistema nacional de aduanas permanece dos horas inactivo para reiniciarse, por lo que no se avanzan trámites entre las 23 y la 1.
El pronóstico del paso a Chile que mantiene en alerta a los camioneros
“Esta noche desde las 21 se esperan nevadas hasta el miércoles a las 23. Desde el jueves mejoran las condiciones climáticas adversas”, informaron oficialmente, por lo que los camioneros se mantienen en alerta para pasar a Chile antes de un posible nuevo cierre.
En pocas palabras
- Camioneros y demoras: transportistas se quejaron por lentitud en trámites de aduana y migraciones en el Paso Cristo Redentor.
- Cierre y reapertura: el paso a Chile estuvo cerrado dos días por mal clima y reabrió, pero se acumulan unos 1.500 camiones.
- Pronóstico de nevadas: se esperan nuevas nevadas desde esta noche hasta el miércoles, generando alerta para evitar un posible nuevo cierre.