Paso a Chile: camioneros se quejaron de las demoras en aduana en la reapertura del cruce fronterizo

Las complicaciones del paso a Chile entre nevada y nevada

"Todavía nos quedan unas 400 personas adelante para hacer Migraciones, Aduana y todo eso”, contó Enrique, un camionero paraguayo que, a las 13 de este martes ya llevaba 5 días en Argentina.

“Está lentísimo”, confiaron también a Diario UNO propietarios de camiones agrupados en Aprocam.

Desde la coordinación del paso a Chile reconocieron las demoras como habituales, pero también advirtieron que, a diferencia de lo que pasó en los primeros días del mes, cuando reabrió la frontera después de 34 días y se alternaba entre exportación e importación, el tránsito de ida y vuelta ya volvió a la normalidad.

El sistema actual retiene camiones en la estación de servicio de Uspallata para que en el ACI no sean más de 500 los transportistas realizando trámites de Migraciones, Senasa, Aduana y Gendarmería.

En tanto que, por más de que el paso a Chile permanezca habilitado las 24 horas, al cierre y comienzo de cada día, el sistema nacional de aduanas permanece dos horas inactivo para reiniciarse, por lo que no se avanzan trámites entre las 23 y la 1.

El pronóstico del paso a Chile que mantiene en alerta a los camioneros

“Esta noche desde las 21 se esperan nevadas hasta el miércoles a las 23. Desde el jueves mejoran las condiciones climáticas adversas”, informaron oficialmente, por lo que los camioneros se mantienen en alerta para pasar a Chile antes de un posible nuevo cierre.