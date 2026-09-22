Gimnasia y Esgrima hizo al anuncio más esperado respecto del pase del goleador Agustín Módica

Módica, de 23 años, acumula 12 goles y una asistencia en 23 partidos oficiales con la camiseta del Lobo y con 8 tantos en 9 encuentros es el máximo goleador del Torneo Clausura 2026 superando por un gol a Alex Arce de Independiente Rivadavia y a Junior Marabel de Sarmiento de Junín.

Agustín Módica, el goleador del Lobo

Módica, nacido en Italia, pertenece en su totalidad a Gimnasia y Esgrima y según el sitio especializado Transfermarkt su cotización actual es de 5.500.000 euros.

Sus goles, su proyección y la ventaja de tener pasaporte europeo convierten al ex Rosario Central en uno de los futbolistas más codiciados del fútbol argentino actual.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima en la recta final de la temporada

Tras haber asegurado su permanencia en Primera, Gimnasia y Esgrima está en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026 ya que ocupa el 4to puesto de la Zona A con 17 puntos y le lleva 4 unidades a Unión que está 9no.

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