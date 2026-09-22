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Gimnasia y Esgrima hizo al anuncio más esperado respecto del pase del goleador Agustín Módica

Gimnasia y Esgrima confirmó en sus redes sociales una muy buena noticia al adquirir la totalidad del pase de Agustín Módica.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Módica tiene contrato hasta 2029.

Módica tiene contrato hasta 2029.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Antes de afrontar la últimas 6 fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Gimnasia y Esgrima confirmó en sus redes sociales una muy buena noticia como es la compra de la totalidad del pase de Agustín Módica.

"¡NUESTRO GOLEADOR, 100% BLANQUINEGRO!", indicaron las redes sociales del Lobo para anunciar: "Gimnasia y Esgrima compró al Club Atlético Rosario Central el 50% restante del pase del delantero Agustín Módica, por lo que ahora la ficha del delantero pertenece en su totalidad a nuestra institución".

Agustín Módica ya es de Gimnasia y Esgrima en su totalidad.

Agustín Módica ya es de Gimnasia y Esgrima en su totalidad.

"Agustín llegó al Lobo a fines de enero de este año y tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre del 2029. ¡Vamos por más, Pichi!", agregó la publicación del club blanquinegro.

Módica, de 23 años, acumula 12 goles y una asistencia en 23 partidos oficiales con la camiseta del Lobo y con 8 tantos en 9 encuentros es el máximo goleador del Torneo Clausura 2026 superando por un gol a Alex Arce de Independiente Rivadavia y a Junior Marabel de Sarmiento de Junín.

Agustín Módica, el goleador del Lobo

Módica, nacido en Italia, pertenece en su totalidad a Gimnasia y Esgrima y según el sitio especializado Transfermarkt su cotización actual es de 5.500.000 euros.

Sus goles, su proyección y la ventaja de tener pasaporte europeo convierten al ex Rosario Central en uno de los futbolistas más codiciados del fútbol argentino actual.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima en la recta final de la temporada

Tras haber asegurado su permanencia en Primera, Gimnasia y Esgrima está en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026 ya que ocupa el 4to puesto de la Zona A con 17 puntos y le lleva 4 unidades a Unión que está 9no.

La agenda del Lobo

  • 5/10 a las 19 vs. Estudiantes (V)
  • 11/10 vs. Newell's (L)
  • 18/10 vs Vélez (V)
  • 25/10 vs. Platense (L)
  • 1/11 vs. Lanús (V)
  • 8/11 vs. Independiente Rivadavia (L)

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