Gimnasia y Esgrima hizo al anuncio más esperado respecto del pase del goleador Agustín Módica

Antes de afrontar la últimas 6 fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Gimnasia y Esgrima confirmó en sus redes sociales una muy buena noticia como es la compra de la totalidad del pase de Agustín Módica.
Gimnasia y Esgrima confirmó en sus redes sociales una muy buena noticia al adquirir la totalidad del pase de Agustín Módica.
Antes de afrontar la últimas 6 fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Gimnasia y Esgrima confirmó en sus redes sociales una muy buena noticia como es la compra de la totalidad del pase de Agustín Módica.
"¡NUESTRO GOLEADOR, 100% BLANQUINEGRO!", indicaron las redes sociales del Lobo para anunciar: "Gimnasia y Esgrima compró al Club Atlético Rosario Central el 50% restante del pase del delantero Agustín Módica, por lo que ahora la ficha del delantero pertenece en su totalidad a nuestra institución".
"Agustín llegó al Lobo a fines de enero de este año y tiene contrato con el club hasta el 31 de diciembre del 2029. ¡Vamos por más, Pichi!", agregó la publicación del club blanquinegro.
Módica, de 23 años, acumula 12 goles y una asistencia en 23 partidos oficiales con la camiseta del Lobo y con 8 tantos en 9 encuentros es el máximo goleador del Torneo Clausura 2026 superando por un gol a Alex Arce de Independiente Rivadavia y a Junior Marabel de Sarmiento de Junín.
Módica, nacido en Italia, pertenece en su totalidad a Gimnasia y Esgrima y según el sitio especializado Transfermarkt su cotización actual es de 5.500.000 euros.
Sus goles, su proyección y la ventaja de tener pasaporte europeo convierten al ex Rosario Central en uno de los futbolistas más codiciados del fútbol argentino actual.
Tras haber asegurado su permanencia en Primera, Gimnasia y Esgrima está en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026 ya que ocupa el 4to puesto de la Zona A con 17 puntos y le lleva 4 unidades a Unión que está 9no.
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