Independiente Rivadavia lidera la tabla anual y tiene los objetivos claros para la recta final de la temporada

El otro equipo que está metido de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga es Rosario Central, justamente, el conjunto por el que se inventó este campeonato el año pasado (una vez finalizados los partidos de fase regular), en el que fue uno de los mayores escándalos de los últimos años en el fútbol argentino. El Canalla superó en condición de local a Argentinos Juniors y alcanzó la línea de los 46 puntos.

El top 10 lo completan Instituto y Gimnasia La Plata, con 43 puntos cada uno, River y Belgrano de Córdoba, con 42, y Estudiantes de La Plata con 41.

La pelea por el título de Campeón de Liga

Independiente Rivadavia: 51 Vélez: 48 Boca: 47 Argentinos Juniors: 47 Rosario Central: 46 Instituto: 43 Gimnasia La Plata: 43 River: 42 Belgrano de Córdoba: 42 Estudiantes de La Plata: 41

Los otros objetivos de Independiente Rivadavia en la recta final del 2026

El Torneo Clausura: La Lepra, con 17 puntos, está en el 3er puesto de la Zona B, igualado con Gimnasia La Plata y a solo un punto de los líderes Argentinos Juniors y Rosario Central. Hoy está clasificando a los playoffs y jugaría como local en los octavos de final.

La Supercopa Argentina: el 11 de noviembre a las 18, en Córdoba, jugará la final con Estudiantes de La Plata.

El clásico del Parque: El duelo con Gimnasia y Esgrima sería el 7 u 8 de noviembre, en el Víctor Legrotaglie, y más allá de la importancia de los 3 puntos en juego el encuentro es un objetivo en sí mismo.

La clasificación a la Copa Libertadores: Como puntero de la tabla anual Independiente Rivadavia se está clasificando a la Copa Libertadores 2027 y para alcanzar ese objetivo tiene 3 opciones: salir campeón de la Liga, ganar el Clausura o terminar entre los 3 primeros de la tabla anual. Este último es el más accesible ya que hoy le lleva 4 puntos a Rosario Central que está 4to.

La clasificación a la Copa Sudamericana: Si no se mete en la Copa Libertadores el conjunto azul tiene una chance clara de jugar la Sudamericana ya que hoy está a 10 puntos del último equipo que integra el lote de clasificados a esa competencia.