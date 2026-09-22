Así es la agenda de la Selección argentina en la previa de la despedida de Messi

La lista de convocados de la Selección argentina.

Es así que entre los convocados aparecieron cuatro jugadores citados por primera vez: Tobías Andrada (River), Leonel Flores (Boca), Valentín Gómez (Real Betis) y Román Vega (Zenit).

La Selección argentina presentó varias caras nuevas.

La lista incluye algunas excepciones: Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi solo disputarán el partido de despedida en el Monumental, mientras que Enzo Fernández formará parte de la convocatoria, aunque deberá cumplir una fecha de sanción por su expulsión en la final del Mundial.

Lisandro Martínez, Juan Musso y Cristian Romero: "Los hombres de atrás" de la Selección argentina.

Así es la agenda de la Selección argentina

Luego del entrenamiento matutino del martes, la semana continuará con el siguiente cronograma:

Miércoles 23 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.

Jueves 24 de septiembre: entrenamiento a las 10:30. Los últimos 15 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.

Viernes 25 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.

Sábado 26 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.

Domingo 27 de septiembre: jornada de descanso.

Lunes 28 de septiembre: entrenamiento a las 16, los primeros 30 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.

Martes 29 de septiembre: conferencia de prensa de Lionel Scaloni desde las 14.15. Luego, a las 15.30, el plantel realizará un nuevo entrenamiento que tendrá los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada.

En cuanto a la agenda de partidos, así quedaron estipulados: