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Con varias caras nuevas

Así es la agenda de la Selección argentina en la previa de la despedida de Messi

La Selección argentina comenzó los entrenamientos en el predio de AFA y por delante tendrá tres partidos amistosos; el último de ellos con el adiós eterno a Lio

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Araña fue uno de los primeros jugadores de la Selección argentina en llegar.

La Araña fue uno de los primeros jugadores de la Selección argentina en llegar.

La Selección argentina inicia una nueva etapa sin varios jugadores históricos y con la ausencia de su máximo referente, Lionel Messi. Para encarar esta transición, la AFA programó tres amistosos en territorio nacional ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, encuentro que significará la despedida del eterno capitán.

Desde las 10 de la mañana, los convocados por Lionel Scaloni se entrenan en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La agenda se presenta apretada, más allá de que los rivales a los que se enfrentarán son, una vez más, de una categoría inferior.

Lautaro Mart&iacute;nez ya est&aacute; en actividades con la Selecci&oacute;n argentina.

Lautaro Martínez ya está en actividades con la Selección argentina.

La Selección argentina presentó varias caras nuevas

Scaloni y su cuerpo técnico presentaron una lista con varias caras nuevas para dar inicio a un proceso de renovación, una necesidad imperiosa para el combinado nacional.

La lista de convocados de la Selecci&oacute;n argentina.

La lista de convocados de la Selección argentina.

Es así que entre los convocados aparecieron cuatro jugadores citados por primera vez: Tobías Andrada (River), Leonel Flores (Boca), Valentín Gómez (Real Betis) y Román Vega (Zenit).

La Selecci&oacute;n argentina present&oacute; varias caras nuevas.

La Selección argentina presentó varias caras nuevas.

La lista incluye algunas excepciones: Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi solo disputarán el partido de despedida en el Monumental, mientras que Enzo Fernández formará parte de la convocatoria, aunque deberá cumplir una fecha de sanción por su expulsión en la final del Mundial.

Lisandro Mart&iacute;nez, Juan Musso y Cristian Romero: "Los hombres de atr&aacute;s" de la Selecci&oacute;n argentina.

Lisandro Martínez, Juan Musso y Cristian Romero: "Los hombres de atrás" de la Selección argentina.

Así es la agenda de la Selección argentina

Luego del entrenamiento matutino del martes, la semana continuará con el siguiente cronograma:

  • Miércoles 23 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.
  • Jueves 24 de septiembre: entrenamiento a las 10:30. Los últimos 15 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.
  • Viernes 25 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.
  • Sábado 26 de septiembre: entrenamiento a las 10:00, cerrado.
  • Domingo 27 de septiembre: jornada de descanso.
  • Lunes 28 de septiembre: entrenamiento a las 16, los primeros 30 minutos serán abiertos para los medios acreditados anualmente por AFA.
  • Martes 29 de septiembre: conferencia de prensa de Lionel Scaloni desde las 14.15. Luego, a las 15.30, el plantel realizará un nuevo entrenamiento que tendrá los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada.

En cuanto a la agenda de partidos, así quedaron estipulados:

  • Miércoles 30 de septiempre vs. Bolivia.
  • Sábado 3 de octubre vs. Burkina Faso.
  • Martes 6 de octubre vs. Benín.

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