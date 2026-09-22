Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su rancho en California para salvar un ecosistema único y ampliar un famoso sendero

El actor y exgobernador de California, junto con la empresaria del mundo del fitness Betty Weider, cedió unas 16 hectáreas de su propiedad ubicada en Zuma Canyon. El terreno estaba valuado en más de US$500.000 y se convirtió en una de las últimas piezas necesarias para completar el Backbone Trail, un recorrido de aproximadamente 108 kilómetros que atraviesa las montañas de Santa Mónica.

Arnold Schwarzenegger donó tierras clave para salvar un ecosistema en California

La importancia de la donación no estuvo solamente en la superficie. Al tratarse de una parcela estratégica, su incorporación permitió unir distintos sectores del sendero sin necesidad de adquirir ese terreno con fondos públicos. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la donación de Arnold Schwarzenegger fue la mayor donación privada de tierras realizada específicamente para completar el Backbone Trail.