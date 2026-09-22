Durante años, una parte de las montañas de Santa Mónica permaneció dividida entre terrenos públicos y propiedades privadas. El objetivo era conectar esos espacios mediante un gran sendero que atravesara uno de los ecosistemas naturales. En 2016, una donación de Arnold Schwarzenegger ayudó a completar ese proyecto después de más de cuatro décadas de trabajo.
Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su rancho en California para salvar un ecosistema único y ampliar un famoso sendero
Arnold Schwarzenegger y Betty Weider cedieron tierras en California, pieza clave para la concreción del sendero Backbone Trail y la protección de la naturaleza local.
El actor y exgobernador de California, junto con la empresaria del mundo del fitness Betty Weider, cedió unas 16 hectáreas de su propiedad ubicada en Zuma Canyon. El terreno estaba valuado en más de US$500.000 y se convirtió en una de las últimas piezas necesarias para completar el Backbone Trail, un recorrido de aproximadamente 108 kilómetros que atraviesa las montañas de Santa Mónica.
Arnold Schwarzenegger donó tierras clave para salvar un ecosistema en California
La importancia de la donación no estuvo solamente en la superficie. Al tratarse de una parcela estratégica, su incorporación permitió unir distintos sectores del sendero sin necesidad de adquirir ese terreno con fondos públicos. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la donación de Arnold Schwarzenegger fue la mayor donación privada de tierras realizada específicamente para completar el Backbone Trail.
El proyecto había comenzado a tomar forma en la década de 1970 y necesitó la participación de organismos públicos, organizaciones conservacionistas, voluntarios y propietarios privados. Para completar el recorrido se adquirieron más de 180 parcelas, con un valor conjunto superior a los US$100 millones. Más del 60% de esas tierras quedaron bajo administración de los parques estatales de California.
Finalmente, en 2016 se completó un trazado continuo de 67 millas, equivalente a unos 108 kilómetros, y el Backbone Trail recibió la designación de National Recreation Trail. El recorrido une Will Rogers State Historic Park con Point Mugu State Park y atraviesa áreas de chaparral, bosques de robles, arroyos y formaciones rocosas.
La zona también tiene importancia ecológica por formar parte de las montañas de Santa Mónica, un paisaje mediterráneo costero que conserva una gran diversidad de especies. El Servicio de Parques Nacionales señala que esta región alberga más de 450 especies de animales y 26 comunidades vegetales diferentes.
En pocas palabras
- Donación histórica: Arnold Schwarzenegger cedió 16 hectáreas clave para completar el famoso sendero Backbone Trail.
- Protección ecosistema: El terreno, valuado en US$500.000, es fundamental para la conservación de la naturaleza en las montañas de Santa Mónica.
- Hito ecológico: La donación es la mayor realizada para completar este sendero de 108 km, vital para la diversidad local.