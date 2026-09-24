Estudiantes quiere llevarse a Marcos Rojo: la firme postura de Racing

Sin embargo, el futbolista decidió postergar cualquier definición hasta después del cruce ante el Xeneize en el Gigante de Arroyito, un partido bisagra para Racing y para el propio entrenador, quien viene golpeado pese a la reciente victoria 3-1 sobre Sarmiento.

En conferencia de prensa, Vojvoda se refirió a los rumores que surgieron en la concentración y dejó en claro lo que piensa de MarcosRojo.

“Salió esa noticia mientras estábamos cenando y se dio un intercambio de miradas y risas. Para mí es un jugador que eleva la jerarquía que se necesita en Racing. Después, es lógico que los grandes jugadores sean pretendidos por otras instituciones. En este momento, Marcos es un referente dentro y fuera del campo”, aseguró el DT de la Academia.

Pese a que la operación le permitiría a los de Avellaneda recibir un resarcimiento económico, ya que el contrato del zurdo vence el 31 de diciembre de 2026, el presidente Diego Milito no tiene intenciones de abrirle la puerta de salida ni de buscar un reemplazante.

Atento a esta postura, en Estudiante de La Plata ya tienen un plan B en carpeta: Carlos Izquierdoz, referente de Lanús, con quien por ahora solo hubo un primer llamado exploratorio.