Participará en las elecciones de Independiente: el Kun Agüero reveló cuál sería su rol

De cara a los comicios de diciembre, Agüero detalló cuál será su función específica en caso de imponerse en las urnas: "Tratar de ayudar con las relaciones internacionales".

Kun Agüero y las elecciones en Independiente

Al ser consultado sobre su acercamiento a la política de Independiente, Agüero dejó en claro su postura y las razones detrás de su alianza con la oposición: "Voy a apoyar a Luciano. Mi intención es volver a ayudar a Independiente como lo hice siempre. Lo conozco hace muchísimos años y la verdad que venimos hablando y las ideas de él son muy parecidas a las mías”.

Con respecto a cómo articulará sus compromisos con la vida política del club en caso de asumir, reveló: “El tema es que yo viajo mucho, esa es la realidad. Entonces entre los dos buscamos en qué puedo ayudar".

"Encontramos la parte que puede ser muy importante: las relaciones internacionales. Es un área en la que creo que puedo ayudar mucho. ¿Qué significa eso? Generar vínculos con clubes, acercar sponsors y todo eso que pueda generar nuevos ingresos al club. Creo que hoy le vendría muy bien. Estar en ese rol me gusta mucho", completó Agüero.

Antes de despedirse, el Kun se alejó de la vida política de Independiente y se metió de lleno en el debate por la entrega del Balón de Oro: "Una cosa es jugar bien en Champions, pero jugar bien en un Mundial tiene otro mérito. Leo, con 39 años, haciendo lo que hizo, tiene mucho más mérito que un jugador joven de 21-25 años".