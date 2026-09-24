Árbol de naranja: cómo aprovechar la primavera para tener uno en casa si tengo poco espacio

El naranjo es un árbol similar al limonero. Tiene gran belleza y ahora es ideal para tener en casa, sobre todo si tienes un jardín que pueda lucirlo. Sin embargo, si tienes ganas de tener uno, pero no cuentas con un gran jardín o espacio, puedes hacerlo igual en maceta, con algunas consideraciones.
Este árbol milenario es símbolo de prosperidad, bienestar y armonía. Además de regalar frutos deliciosos y perfume natural, el naranjo es considerado un verdadero tesoro en distintas culturas. Por eso, te contamos el paso a paso para tener uno propio en cualquier rincón de tu casa.
Árbol de naranja: cómo tener uno en casa si tengo poco espacio
Si quieres plantar el naranjo en una maceta, esta deberá ser lo más grande y profunda posible en tu casa, para que el naranjo pueda crecer. Esta época del año es el momento de sembrar esta especie, ya que suele hacerse a principios de primavera, desde semillas o mediante injertos. Plantar uno ahora hará que puedas cosechar las naranjas desde octubre hasta junio.
Primer paso: buscá naranjas con semillas, extráelas cuidadosamente y lávalas con abundante jabón y agua.
Segundo paso: para preparar tu maceta, pon una capa de piedra, agrega tierra.
Tercer paso: coloca las semillas con una pequeña separación entre cada una, presiónalas suavemente sobre la mezcla que hiciste de tierra y cúbrelas. Para que tu siembra esté en condiciones similares a las de un invernadero, puedes poner una bolsa oscura de plástico sobre la maceta, o ubicar el recipiente en un sitio oscuro y cálido, aproximadamente durante 10-12 días.
Cuarto paso: usa fertilizante para cítricos, arena para facilitar el drenaje y algún tónico que contenga vitamina B1.
Quinto paso: trasplanta a nuevas macetas o a su hogar definitivo.
En qué condiciones se cultiva un naranjo
- Para cuidar de tu árbol de naranja, no debe resistir fríos intensos,
- Regarlo con agua suficiente.
- La luz es igualmente fundamental para la vida de tu árbol de naranja, ubícalo en un lugar donde pueda recibir los rayos del sol, sin tener que estar expuesto a fuertes vientos.
En pocas palabras
- Cultivar naranjo en maceta: es viable plantarlo en recipientes grandes si se consideran ciertos cuidados, ideal para espacios reducidos.
- Plantación y cosecha: la primavera es ideal para sembrar naranjos, permitiendo la cosecha entre octubre y junio.
- Condiciones óptimas: requiere protección de fríos intensos, riego adecuado y abundante luz solar, evitando fuertes vientos.