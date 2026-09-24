Árbol de naranja: cómo aprovechar la primavera para tener uno en casa si tengo poco espacio

Este árbol milenario es símbolo de prosperidad, bienestar y armonía. Además de regalar frutos deliciosos y perfume natural, el naranjo es considerado un verdadero tesoro en distintas culturas. Por eso, te contamos el paso a paso para tener uno propio en cualquier rincón de tu casa.

Árbol de naranja: cómo tener uno en casa si tengo poco espacio

Este árbol milenario es símbolo de prosperidad, bienestar y armonía.

Si quieres plantar el naranjo en una maceta, esta deberá ser lo más grande y profunda posible en tu casa, para que el naranjo pueda crecer. Esta época del año es el momento de sembrar esta especie, ya que suele hacerse a principios de primavera, desde semillas o mediante injertos. Plantar uno ahora hará que puedas cosechar las naranjas desde octubre hasta junio.