Muchas personas son amantes de la jardinería y por lo general varias son las que lograron tener un naranjo en casa, así como también son variados los trucos caseros que se pueden implementar en otoño para mantener en buen estado a este árbol y disfrutar sus frutos a punto caramelo.
Este árbol es muy codiciado principalmente por su belleza, versatilidad y múltiples usos de su fruto, la naranja, que es una fuente de sabor y vitamina ideal para tener a mano siempre que desees un jugo cítrico recién exprimido o para cocinar alguna receta que la requiera.
Sin embargo, el proceso de obtener el fruto es lento y requiere paciencia. Para ello es sumamente necesario tener en cuenta los cuidados que debe tener el naranjo en la temporada otoñal.
Naranjo: por qué hay que vendar su tronco en otoño y para qué sirve
Con la llegada del otoño, muchos jardineros y amantes de la agricultura buscan maneras de cuidar sus plantas del frío. Entre ellas, el naranjo (Citrus sinensis) destaca no solo por su valor ornamental, sino también por la deliciosa fruta que brinda y sus necesidades deben ser atendidas sobre todo en esta época.
Si bien el frío de otoño no es como el del invierno en cuanto a cómo lo sufren las plantas, empezar con los cuidados preparativos hará que el naranjo no descanse en otoño y se prepare para la guerra del invierno. Es por eso, que el truco más aplicado es colocar una tela tipo vendaje al tronco del árbol.
Si el naranjo es joven, envolver el tronco con tela arpillera o incluso con papel de diario atado con hilo, evitará que la corteza se parta. Esto suele ocurrir porque el sol de la tarde calienta el tronco y la helada de la madrugada lo contrae bruscamente haciendo que se rompa la "piel" del árbol y lo deje expuesto a infecciones y plagas que puedan entrar afectando su salud para las temporadas siguientes.
Para hacer el vendaje primero quita restos de tierra o telas de araña en el tronco y empieza a cubrir desde la base del suelo hasta donde comienzan las primeras ramas principales. Luego usá hilo de yute para sujetar, pero sin apretarlo demasiado.