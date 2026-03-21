Naranjo: por qué hay que vendar su tronco en otoño y para qué sirve

Con la llegada del otoño, muchos jardineros y amantes de la agricultura buscan maneras de cuidar sus plantas del frío. Entre ellas, el naranjo (Citrus sinensis) destaca no solo por su valor ornamental, sino también por la deliciosa fruta que brinda y sus necesidades deben ser atendidas sobre todo en esta época.

Si bien el frío de otoño no es como el del invierno en cuanto a cómo lo sufren las plantas, empezar con los cuidados preparativos hará que el naranjo no descanse en otoño y se prepare para la guerra del invierno. Es por eso, que el truco más aplicado es colocar una tela tipo vendaje al tronco del árbol.

arbol con el tronco vendado Si se protege el tronco del árbol con una tela arpillera o tela de saco, evitaremos su deshidratación tanto por el calor del verano como por el frío del invierno.

Si el naranjo es joven, envolver el tronco con tela arpillera o incluso con papel de diario atado con hilo, evitará que la corteza se parta. Esto suele ocurrir porque el sol de la tarde calienta el tronco y la helada de la madrugada lo contrae bruscamente haciendo que se rompa la "piel" del árbol y lo deje expuesto a infecciones y plagas que puedan entrar afectando su salud para las temporadas siguientes.

Para hacer el vendaje primero quita restos de tierra o telas de araña en el tronco y empieza a cubrir desde la base del suelo hasta donde comienzan las primeras ramas principales. Luego usá hilo de yute para sujetar, pero sin apretarlo demasiado.