Entierra esas viejas monedas en la tierra de tu naranjo y verás los beneficios: para qué sirve

Muchas personas son amantes de la jardinería y por lo general varias son las que tienen un naranjo en casa, así como también son variados los trucos caseros que se pueden implementar para mantener en buen estado a este árbol y disfrutar sus frutos. En este caso, es recomendable colocar monedas en su tierra.
Este árbol es muy codiciado en las distintas casas principalmente por su belleza, versatilidad y múltiples usos de su fruto, la naranja que es una fuente de sabor y vitamina ideal para tener a mano siempre que desees un jugo de naranja recién exprimido o para cocinar alguna receta que la requiera.
Sin embargo, el proceso de obtener el fruto es lento y requiere paciencia. Para ello es sumamente necesario tener en cuenta los cuidados que debe tener el naranjo respecto a la poda y el riego, pero también a los micronutrientes que este necesita. Acá es donde las monedas entran en juego.
Cuáles son los beneficios de enterrar monedas en la tierra del naranjo
¿Has escuchado decir a las viejas abuelas jardineras que el metal es excelente para el cuidado de plantas y árboles? Te apuesto a que sí, por eso hoy te traemos un truco genial para tu naranjo.
Si tenés en tu casa un par de monedas viejas, que ya no tienen valor en el país y no sabes qué hacer con ellas. No las tires. Mejor usalas a tu favor y fortaleceras tu naranjo en cuestión de días.
Cuando las monedas se oxidan, aparece una capa fácil de identificar. Muchas personas optan por desecharlas o ubicarlos en un lugar inalcanzable para los niños. Pero pocos saben que esta capa que se forma tiene iones metálicos y, por ende, tiene un alto contenido en hierro, ideal para el naranjo. Lo mismo ocurre con los clavos.
El hierro es un micronutriente importante para el ciclo vital de las plantas porque interviene en la síntesis de la clorofila y participa en otros procesos enzimáticos y metabólicos.
Las monedas, especialmente las de cobre, liberan lentamente este micronutriente, que fortalece las paredes celulares del naranjo, mejora la floración, la producción de polen y la resistencia al estrés. A su vez, actúa como un fungicida natural, ayudando a prevenir hongos.
El proceso es muy sencillo, solo tienes que incorporar en un envase grande agua y las monedas oxidadas que tengas. Tras removerlas y dejarlas reposar, se formarán partículas de hierro en el agua y, de esta manera, podrás regar tu naranjo.