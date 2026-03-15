Entierra esas viejas monedas en la tierra de tu naranjo y verás los beneficios: para qué sirve

enterrar moneda en naranjo (1) Las monedas viejas y oxidadadas tiene un alto contenido en hierro y pueden ser beneficiosos para algunas plantas.

Cuáles son los beneficios de enterrar monedas en la tierra del naranjo

¿Has escuchado decir a las viejas abuelas jardineras que el metal es excelente para el cuidado de plantas y árboles? Te apuesto a que sí, por eso hoy te traemos un truco genial para tu naranjo.

Si tenés en tu casa un par de monedas viejas, que ya no tienen valor en el país y no sabes qué hacer con ellas. No las tires. Mejor usalas a tu favor y fortaleceras tu naranjo en cuestión de días.

Cuando las monedas se oxidan, aparece una capa fácil de identificar. Muchas personas optan por desecharlas o ubicarlos en un lugar inalcanzable para los niños. Pero pocos saben que esta capa que se forma tiene iones metálicos y, por ende, tiene un alto contenido en hierro, ideal para el naranjo. Lo mismo ocurre con los clavos.

naranjo El cobre de las monedas ayuda a la formación de lignina, haciendo que el árbol de naranja sea más resistente.

El hierro es un micronutriente importante para el ciclo vital de las plantas porque interviene en la síntesis de la clorofila y participa en otros procesos enzimáticos y metabólicos.

Las monedas, especialmente las de cobre, liberan lentamente este micronutriente, que fortalece las paredes celulares del naranjo, mejora la floración, la producción de polen y la resistencia al estrés. A su vez, actúa como un fungicida natural, ayudando a prevenir hongos.

El proceso es muy sencillo, solo tienes que incorporar en un envase grande agua y las monedas oxidadas que tengas. Tras removerlas y dejarlas reposar, se formarán partículas de hierro en el agua y, de esta manera, podrás regar tu naranjo.