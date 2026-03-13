Ni un peso, ni 25 centavos: la vieja moneda argentina que puede darte casi 3 millones de pesos

La razón de su precio exorbitante es matemática pura: su bajísima tirada. Mientras que de otras emisiones se acuñaron cientos de milas, de esta moneda solo se fabricaron 1.020 ejemplares.

Esta cifra la convierte en una de las mayores rarezas de la historia financiera del país, impulsando su valor por encima de los 2.800.000 de pesos en el mercado actual.

moneda, numismatica.jpg La moneda está publicada en este valor en la plataforma Mercado Libre.

Es importante destacar que en la numismática, el estado de la pieza lo es todo. La moneda que hoy roza los 3 millones de pesos presenta un desgaste natural por el paso del tiempo, pero mantiene todas sus leyendas legibles.

Los expertos advierten: nunca limpies una moneda antigua. El uso de químicos o pulidores elimina la pátina original y puede reducir su valor de mercado hasta en un 80%.

Cómo reconocer a la valiosa moneda

Si tienes una colección de abuelos o familiares guardada, estas son las especificaciones técnicas que debes buscar para saber si tienes una fortuna en tus manos: