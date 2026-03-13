Ni un peso, ni 25 centavos: la vieja moneda argentina que puede darte casi 3 millones de pesos

El mercado de la numismática en Argentina atraviesa un momento de furor. Mientras muchos revisan sus alcancías buscando el error de "Provingias" en la famosa moneda, los verdaderos tesoros se esconden en piezas de plata del siglo XIX que tienen altos valores.
En el fascinante mundo de la numismática, no todo lo que brilla es oro, pero en este caso, lo que brilla es plata de la más alta pureza. Como puede verse en una publicación de la plataforma Mercado Libre, hay una moneda que casi vale 3 millones de pesos.
La moneda de 50 centavos que vale casi 3 millones de pesos
La pieza en cuestión es la de 50 Centavos de Plata de 1881. Para entender su valor, hay que retroceder a la presidencia de Julio Argentino Roca, cuando se buscaba unificar el sistema monetario nacional.
La razón de su precio exorbitante es matemática pura: su bajísima tirada. Mientras que de otras emisiones se acuñaron cientos de milas, de esta moneda solo se fabricaron 1.020 ejemplares.
Esta cifra la convierte en una de las mayores rarezas de la historia financiera del país, impulsando su valor por encima de los 2.800.000 de pesos en el mercado actual.
Es importante destacar que en la numismática, el estado de la pieza lo es todo. La moneda que hoy roza los 3 millones de pesos presenta un desgaste natural por el paso del tiempo, pero mantiene todas sus leyendas legibles.
Los expertos advierten: nunca limpies una moneda antigua. El uso de químicos o pulidores elimina la pátina original y puede reducir su valor de mercado hasta en un 80%.
Cómo reconocer a la valiosa moneda
Si tienes una colección de abuelos o familiares guardada, estas son las especificaciones técnicas que debes buscar para saber si tienes una fortuna en tus manos:
- Material: plata 900 (Ley 9 D.S. Fino).
- Año: debe figurar claramente el "1881" en el reverso.
- Diseño: en el anverso presenta el busto de la Libertad con el clásico gorro frigio, mientras que en el reverso luce el Escudo Nacional Argentino rodeado de laureles.
- Peso y Medida: tiene un diámetro de 30 mm y un peso teórico de 12,50 gramos.