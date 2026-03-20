Naranjo: por qué hay que rociarlo con té de manzanilla todos los meses y para qué sirve

Muchas personas son amantes de la jardinería y por lo general varias son las que tienen un naranjo en casa, así como también son variados los trucos caseros que se pueden implementar para mantener en buen estado a este árbol y disfrutar sus frutos. En este caso, es recomendable rociarlo con té de manzanilla.
Este árbol es muy codiciado en las distintas casas principalmente por su belleza, versatilidad y múltiples usos de su fruto, la naranja que es una fuente de sabor y vitamina ideal para tener a mano siempre que desees un jugo de naranja recién exprimido o para cocinar alguna receta que la requiera.
Sin embargo, el proceso de obtener el fruto es lento y requiere paciencia. Para ello es sumamente necesario tener en cuenta los cuidados que debe tener el naranjo respecto a la poda, los nutrientes que necesita y sobre todo la forma de su riego. Acá es donde la manzanilla entra en juego.
Por qué hay que rociar el naranjo con té de manzanilla y para qué sirve
La manzanilla contiene compuestos naturales como flavonoides, aceites esenciales y sustancias con propiedades antifúngicas suaves. Además, los extractos de esta planta pueden ayudar a inhibir ciertos hongos que afectan a brotes jóvenes o plantas debilitadas. Por esa razón, es un excelente infusión para rociar en el naranjo por la cantidad de plagas que este tipo de árbol cítrico atrae.
También puede generar un entorno menos favorable para algunos insectos pequeños que suelen instalarse en hojas o tallos. Es decir, básicamente ayuda a prevenir la aparición de hongos en hojas y brotes del naranjo, contribuye a repeler algunos insectos que afectan al jardín en general. Es una alternativa natural frente a pesticidas químicos con los que hay que tener cuidado en este tipo de árboles, si bien son muy necesarios para el cuidado, también hay que combinarlos con infuisiones caseras y naturales.
La manzanilla puede fortalecer un naranjo joven o recién trasplantado. De esta manera, se convierte en un recurso simple y muy usado por quienes buscan métodos más ecológicos para cuidar sus plantas y su jardín.
Hacerlo es muy sencillo. Prepará una taza de té de manzanilla y dejala enfriar completamente. Después poné la infusión en un rociador o pulverizador y aplicá el té sobre las hojas y alrededor de la base del árbol.