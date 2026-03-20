Naranjo: por qué hay que rociarlo con té de manzanilla todos los meses y para qué sirve

Por qué hay que rociar el naranjo con té de manzanilla y para qué sirve

La manzanilla contiene compuestos naturales como flavonoides, aceites esenciales y sustancias con propiedades antifúngicas suaves. Además, los extractos de esta planta pueden ayudar a inhibir ciertos hongos que afectan a brotes jóvenes o plantas debilitadas. Por esa razón, es un excelente infusión para rociar en el naranjo por la cantidad de plagas que este tipo de árbol cítrico atrae.

También puede generar un entorno menos favorable para algunos insectos pequeños que suelen instalarse en hojas o tallos. Es decir, básicamente ayuda a prevenir la aparición de hongos en hojas y brotes del naranjo, contribuye a repeler algunos insectos que afectan al jardín en general. Es una alternativa natural frente a pesticidas químicos con los que hay que tener cuidado en este tipo de árboles, si bien son muy necesarios para el cuidado, también hay que combinarlos con infuisiones caseras y naturales.

naranjo (4) El efectivo fungicida hecho de manzanilla protegerá tu naranjo.

La manzanilla puede fortalecer un naranjo joven o recién trasplantado. De esta manera, se convierte en un recurso simple y muy usado por quienes buscan métodos más ecológicos para cuidar sus plantas y su jardín.

Hacerlo es muy sencillo. Prepará una taza de té de manzanilla y dejala enfriar completamente. Después poné la infusión en un rociador o pulverizador y aplicá el té sobre las hojas y alrededor de la base del árbol.