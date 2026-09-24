Francisco Cerúndolo y Casper Ruud inician la Laver Cup 2026: cuándo juegan y adónde verlo

La de este año será la cuarta participación en la Laver Cup para Cerúndolo, quien dijo presente en las ediciones de 2023, 2024 y 2025 y consiguió levantar el trofeo en 2023 y 2025.

El encuentro entre Cerúndolo y Ruud está programado para las 9 de la mañana (hora de Argentina), mientras que una vez finalizado el mismo iniciará el segundo single entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Brandon Nakashima. Ambos, como todo el evento, serán televisados en vivo por ESPN y Disney Plus.

Tony Godsick, de la organización, junto a Noah, Federer, Laver y Agassi.

Más tarde, a las 15, será el tercer y último single del día, cuando el español Rafael Jódar se mida con el kazajo Aleksandr Búblik. Finalmente, el último partido del día será en el partido de dobles entre el español Carlos Alcaraz y Mensik contra el estadounidense Taylor Fritz y Búblik.

Del lado de Europa, capitaneado por Yannick Noah y Tim Henman, también jugarán Alexander Zverev, Flavio Cobolli y como suplente está Arthur Fery, mientras que el Resto del Mundo, que tiene a Andre Agassi y Patrick Rafter como capitán y subcapitán, dispone de Alex De Minaur, Learner Tien y el peruano Ignacio Buse como suplente.

La de este año será la novena edición de la Laver Cup, que se comenzó a disputar en 2017 y que solo se suspendió en el 2020 por la pandemia de Covid-19. El historial marca un leve dominio para Europa, que se impone con 5 títulos sobre 3 de Resto del Mundo.

La Laver Cup 2026

Viernes 25/9 (cada partido otorga un punto al ganador)

A las 9 Ruud vs. Cerúndolo y luego Mensik vs. Nakashima

A las 15 Jódar vs. Bublig y luego Alcaraz-Mensik vs. Fritz-Bublik

Sábado 26/9 (cada partido otorga 2 puntos al ganador)

A las 9 dos partidos de singles

A las 15 un partido de singles y uno de dobles

Domingo 27/9 (cada partido otorga 3 puntos al ganador)

A las 9 se juegan 3 partidos de singles y uno de dobles

El primer equipo que llegue a 13 puntos será el ganador.