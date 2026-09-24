Francisco Cerúndolo y Casper Ruud inician la Laver Cup 2026: cuándo juegan y adónde verlo

Una nueva edición de la Laver Cup, la competencia que enfrenta al equipo de Europa con el de Resto del Mundo, se pondrá en marcha este viernes y contará con la participación del argentino Francisco Cerúndolo.
Una nueva edición de la Laver Cup, la competencia que enfrenta al equipo de Europa con el de Resto del Mundo, se pondrá en marcha este viernes y contará con la participación del argentino Francisco Cerúndolo.
La actividad en el O2 Arena de Londres comenzará este viernes con los primeros 4 partidos, 3 de ellos de singles y el restante de dobles.
En el primer enfrentamiento, Cerúndolo, quien viene de cumplir al ganar sus dos partidos en la Copa Davis frente a Turquía, tendrá un muy duro compromiso ante el noruego Casper Ruud, quien supo ser número 2 del mundo y que incluso estuvo a solo un partido de llegar a la cima del ranking mundial.
La de este año será la cuarta participación en la Laver Cup para Cerúndolo, quien dijo presente en las ediciones de 2023, 2024 y 2025 y consiguió levantar el trofeo en 2023 y 2025.
El encuentro entre Cerúndolo y Ruud está programado para las 9 de la mañana (hora de Argentina), mientras que una vez finalizado el mismo iniciará el segundo single entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Brandon Nakashima. Ambos, como todo el evento, serán televisados en vivo por ESPN y Disney Plus.
Más tarde, a las 15, será el tercer y último single del día, cuando el español Rafael Jódar se mida con el kazajo Aleksandr Búblik. Finalmente, el último partido del día será en el partido de dobles entre el español Carlos Alcaraz y Mensik contra el estadounidense Taylor Fritz y Búblik.
Del lado de Europa, capitaneado por Yannick Noah y Tim Henman, también jugarán Alexander Zverev, Flavio Cobolli y como suplente está Arthur Fery, mientras que el Resto del Mundo, que tiene a Andre Agassi y Patrick Rafter como capitán y subcapitán, dispone de Alex De Minaur, Learner Tien y el peruano Ignacio Buse como suplente.
La de este año será la novena edición de la Laver Cup, que se comenzó a disputar en 2017 y que solo se suspendió en el 2020 por la pandemia de Covid-19. El historial marca un leve dominio para Europa, que se impone con 5 títulos sobre 3 de Resto del Mundo.
Viernes 25/9 (cada partido otorga un punto al ganador)
Sábado 26/9 (cada partido otorga 2 puntos al ganador)
Domingo 27/9 (cada partido otorga 3 puntos al ganador)
El primer equipo que llegue a 13 puntos será el ganador.