Lechero africano, la planta que se volvió popular en Argentina: qué precauciones hay que tener

Sin embargo, a medida que su presencia se multiplica en las casas, también lo hacen las consultas sobre las características de su savia y las medidas necesarias para convivir con ella de forma segura.

El secreto del lechero africano está en su nombre. Como ocurre con gran parte de la familia de las euforbiáceas, ante el menor corte de una hoja o la poda de una rama, la estructura de la planta expulsa un látex denso de color blanco impoluto.

La "leche" de la planta es peligrosa para personas y mascotas.

Esa leche, que en la naturaleza actúa como un eficiente mecanismo de defensa contra los depredadores, contiene compuestos orgánicos que resultan altamente irritantes para el ser humano y las mascotas.

En el contacto directo con la piel, este líquido lechoso puede desencadenar episodios de dermatitis, enrojecimiento y quemaduras químicas. El riesgo aumenta exponencialmente si la savia alcanza las mucosas o los ojos, donde causa inflamaciones severas.

Por otro lado, quienes comparten la casa con perros o gatos deben tomar nota: la ingesta accidental de las hojas o el tallo genera cuadros de intoxicación digestiva, salivación excesiva y malestar general en los animales.

Cómo manipular la planta sin sorpresas

Disfrutar de esta especie en el jardín o el patio es perfectamente posible, siempre que se incorpore la precaución a las tareas habituales de jardinería: