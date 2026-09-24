Lechero africano, la planta que se volvió popular en Argentina: qué precauciones hay que tener

En el universo de la jardinería urbana, pocas plantas lograron una expansión tan acelerada en los últimos tiempos como el lechero africano (Euphorbia umbellata), que ha terminado transformándose en un verdadero fenómeno que hoy viste frentes, patios y terrazas de buena parte del país.
Su éxito no es casual. Se trata de un arbusto sumamente noble y vistoso, cuya variedad atrapa todas las miradas gracias al tono morado intenso que adoptan sus hojas cuando reciben sol pleno en el jardín.
Una planta todoterreno y peligrosa
A eso se le suma su condición de planta de bajo mantenimiento: al ser de origen tropical y hábito suculento, tolera sin despeinarse los veranos sofocantes y perdona con soltura a los cuidadores olvidadizos que retacean el riego.
Sin embargo, a medida que su presencia se multiplica en las casas, también lo hacen las consultas sobre las características de su savia y las medidas necesarias para convivir con ella de forma segura.
El secreto del lechero africano está en su nombre. Como ocurre con gran parte de la familia de las euforbiáceas, ante el menor corte de una hoja o la poda de una rama, la estructura de la planta expulsa un látex denso de color blanco impoluto.
Esa leche, que en la naturaleza actúa como un eficiente mecanismo de defensa contra los depredadores, contiene compuestos orgánicos que resultan altamente irritantes para el ser humano y las mascotas.
En el contacto directo con la piel, este líquido lechoso puede desencadenar episodios de dermatitis, enrojecimiento y quemaduras químicas. El riesgo aumenta exponencialmente si la savia alcanza las mucosas o los ojos, donde causa inflamaciones severas.
Por otro lado, quienes comparten la casa con perros o gatos deben tomar nota: la ingesta accidental de las hojas o el tallo genera cuadros de intoxicación digestiva, salivación excesiva y malestar general en los animales.
Cómo manipular la planta sin sorpresas
Disfrutar de esta especie en el jardín o el patio es perfectamente posible, siempre que se incorpore la precaución a las tareas habituales de jardinería:
- A la hora de hacer esquejes, cambiar de maceta o recortar ramas secas, es indispensable utilizar guantes impermeables de látex o nitrilo y antiparras protectoras.
- Se recomienda colocar la planta en rincones fuera del alcance directo de niños pequeños o mascotas curiosas, priorizando macetones elevados o canteros protegidos.
- Durante el invierno, especialmente en zonas de frío marcado como la franja cuyana, es conveniente ubicarla cerca de un muro resguardado o en interiores bien iluminados, ya que no tolera las heladas prolongadas.
- Las tijeras y elementos de corte que hayan estado en contacto con la planta deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de su uso para eliminar todo resto de látex.
En pocas palabras
- Lechero africano: La planta que se popularizó por su nobleza y vistosa variedad morada en zonas de sol pleno.
- Precaución indispensable: Su savia blanca es irritante para piel y mucosas, y tóxica para mascotas si se ingiere.
- Recomendaciones de uso: Usar guantes y antiparras al manipularla, y ubicarla lejos de niños y animales.