Boca jugará con Racing y el Vasco Arruabarrena tiene decidido quiénes serán los titulares

Boca ultima detalles para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 frente a Racing Club en Rosario y tendría solo una variante tras el sólido triunfo por 2 a 0 ante San Lorenzo por el Torneo Clausura.
Boca ultima detalles para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 frente a Racing Club en Rosario y tendría solo una variante.
Boca ultima detalles para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 frente a Racing Club en Rosario y tendría solo una variante tras el sólido triunfo por 2 a 0 ante San Lorenzo por el Torneo Clausura.
El entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tiene el once prácticamente definido con una sola novedad obligada respecto al equipo que viene de vencer 2 a 0 a San Lorenzo: Leandro Brey ocupará el arco en reemplazo de Álvaro Montero, convocado a la selección de Colombia por la fecha FIFA.
La alineación xeneize para este domingo 27 a las 17 estará conformada por Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.
Además, Ayrton Costa avanza en su puesta a punto tras superar una molestia muscular en el isquiotibial provocada por una lumbalgia y podría integrar la lista de concentrados luego de varias semanas de ausencia.
Por su parte, Rodrigo Battaglia se encuentra en la etapa final de recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente el 2 de febrero por una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho.
El mediocampista de 35 años, inactivo desde el 7 de diciembre del año pasado —precisamente en la eliminación por semifinales del Clausura ante la Academia—, ya realiza prácticas de fútbol a la par del grupo y esta semana recibiría el alta médica definitiva.
Aunque Battaglia está descartado para el cruce copero en Rosario, su regreso a las convocatorias se prevé para el 4 de octubre frente a Unión por el Torneo Clausura o a la semana siguiente contra Instituto.
El retorno del defensor resulta clave para afrontar la exigente agenda de octubre, que incluye las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, la recta final del torneo local y un eventual choque de semifinales de Copa Argentina, cuya final está pautada para el 4 de noviembre.