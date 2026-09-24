Boca jugará con Racing y el Vasco Arruabarrena tiene decidido quiénes serán los titulares

Además, Ayrton Costa avanza en su puesta a punto tras superar una molestia muscular en el isquiotibial provocada por una lumbalgia y podría integrar la lista de concentrados luego de varias semanas de ausencia.

Battaglia, un regreso esperado en el xeneize

Por su parte, Rodrigo Battaglia se encuentra en la etapa final de recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente el 2 de febrero por una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho.

Rodrigo Battaglia está en la recta final de su recuperación.

El mediocampista de 35 años, inactivo desde el 7 de diciembre del año pasado —precisamente en la eliminación por semifinales del Clausura ante la Academia—, ya realiza prácticas de fútbol a la par del grupo y esta semana recibiría el alta médica definitiva.

Aunque Battaglia está descartado para el cruce copero en Rosario, su regreso a las convocatorias se prevé para el 4 de octubre frente a Unión por el Torneo Clausura o a la semana siguiente contra Instituto.

El retorno del defensor resulta clave para afrontar la exigente agenda de octubre, que incluye las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, la recta final del torneo local y un eventual choque de semifinales de Copa Argentina, cuya final está pautada para el 4 de noviembre.