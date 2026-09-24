Juegos Suramericanos 2026: los deportistas de Mendoza ya obtuvieron 15 medallas

La EMOCIÓN de Adrián Astorga, tras derrotar a Junior Delgado en Frontball y recordar a su familia pic.twitter.com/WUzor3APR2 — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2026

En el Jockey Club de Rosario se llevó a cabo la prueba de saltos hípicos por equipos donde Argentina, con Lucas Mesa como uno de sus 4 integrantes, obtuvo la medalla de plata detrás de Brasil y delante de Chile. Mesa, de 35 años, montó a Iceman SVG, y aún debe completar este sábado la prueba individual de saltos hípicos.

La tercera medalla mendocina de la jornada la ganó Mateo Di Leo en la categoría Kyorugi +80kg de taekwondo donde venció consecutivamente a Julio Nazareno de Ecuador y Pedro Alves de Brasil antes de llegar a la final frente al colombiano Maicol Solís en el Predio ferial del Parque Independencia de Rosario.

En esa instancia, con la plata asegurada, Di Leo perdió el primer parcial 13-7 y luego por 8-2 por lo que debió conformarse con el segundo puesto.

Las 15 medallas mendocinas en Santa Fe 2026