Juegos Suramericanos 2026: los deportistas de Mendoza ya obtuvieron 15 medallas

Los representantes mendocinos lograron otras 3 medallas en la jornada de este jueves 24 de septiembre en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
Los representantes mendocinos lograron otras 3 medallas en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
Los representantes mendocinos lograron otras 3 medallas en la jornada de este jueves 24 de septiembre en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe.
En la cancha especialmente montada en la explanada del Monumento a la Bandera, en Rosario, Adrián Astorga se quedó con la medalla de bronce de la competencia de frontball al imponerse al chileno Gonzalo Fouilloux por 2-0 con parciales de 10-3 y 10-6.
Astorga, de 36 años, había superado invicto la fase de grupos antes de caer 2-1 en semifinales ante el brasileño Felipe Otheguy quien luego debió conformarse con la medalla de plata al perder en la final con el peruano Jesús Poma.
En el Jockey Club de Rosario se llevó a cabo la prueba de saltos hípicos por equipos donde Argentina, con Lucas Mesa como uno de sus 4 integrantes, obtuvo la medalla de plata detrás de Brasil y delante de Chile. Mesa, de 35 años, montó a Iceman SVG, y aún debe completar este sábado la prueba individual de saltos hípicos.
La tercera medalla mendocina de la jornada la ganó Mateo Di Leo en la categoría Kyorugi +80kg de taekwondo donde venció consecutivamente a Julio Nazareno de Ecuador y Pedro Alves de Brasil antes de llegar a la final frente al colombiano Maicol Solís en el Predio ferial del Parque Independencia de Rosario.
En esa instancia, con la plata asegurada, Di Leo perdió el primer parcial 13-7 y luego por 8-2 por lo que debió conformarse con el segundo puesto.