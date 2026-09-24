Despedida de Lionel Messi: el inesperado pedido de la AFA a River que todavía no tiene respuesta

Según consta en el parte oficial divulgado por la Liga Profesional, la AFA argumentó el pedido amparándose en "la repercusión y magnitud mundial del evento" que significará la despedida de Messi de la Selección Argentina.

River todavía no ha respondido al pedido de la AFA.

La idea planteada por la AFA radica en que el canon económico habitualmente destinado al alquiler de la cancha sea destinado a alguna entidad de beneficiencia.

El compromiso en cuestión está pactado para el próximo martes 6 de octubre ante Benín en la cancha de River, no así para el resto de los partidos amistosos.

La postura de River que mantiene la incertidumbre

Por ahora, la dirigencia de River aún no ha emitido una respuesta oficial sobre si accederá o no a condonar el canon de uso del estadio Monumental.

En el seno de la entidad de Núñez guardan cautela. La jornada de trabajo directivo también incluyó la presentación de un exhaustivo documento por parte de River con propuestas de reformas estructurales para el desarrollo de la actividad a futuro.

Sin embargo, desde la mesa directiva de AFA se postergó la discusión de dicho expediente para el debate de la temporada 2028, aduciendo que el calendario y la reglamentación vigentes fueron pautados con anterioridad.