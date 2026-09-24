Despedida de Lionel Messi: el inesperado pedido de la AFA a River que todavía no tiene respuesta

De cara al cruce amistoso en el que Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección argentina, la AFA sorprendió a propios y extraños con un planteo sin precedentes dirigido hacia River.
La dirigencia encabezada por Claudio Tapia le realizó una llamativa solicitud al club de Núñez pensando en la última presentación del diez
De cara al cruce amistoso en el que Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección argentina, la AFA sorprendió a propios y extraños con un planteo sin precedentes dirigido hacia River.
En el marco de la reciente reunión de Comité Ejecutivo celebrada en el predio de Ezeiza, el presidente de la entidad madre del fútbol nacional, Claudio "Chiqui" Tapia, solicitó formalmente a las autoridades del club de Núñez que donen el monto correspondiente al alquiler del estadio Monumental.
La propuesta fue transmitida de manera directa a Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° del Millonario, quien estuvo presente en representación del club tras un período de alejamiento de este tipo de reuniones.
Según consta en el parte oficial divulgado por la Liga Profesional, la AFA argumentó el pedido amparándose en "la repercusión y magnitud mundial del evento" que significará la despedida de Messi de la Selección Argentina.
La idea planteada por la AFA radica en que el canon económico habitualmente destinado al alquiler de la cancha sea destinado a alguna entidad de beneficiencia.
El compromiso en cuestión está pactado para el próximo martes 6 de octubre ante Benín en la cancha de River, no así para el resto de los partidos amistosos.
Por ahora, la dirigencia de River aún no ha emitido una respuesta oficial sobre si accederá o no a condonar el canon de uso del estadio Monumental.
En el seno de la entidad de Núñez guardan cautela. La jornada de trabajo directivo también incluyó la presentación de un exhaustivo documento por parte de River con propuestas de reformas estructurales para el desarrollo de la actividad a futuro.
Sin embargo, desde la mesa directiva de AFA se postergó la discusión de dicho expediente para el debate de la temporada 2028, aduciendo que el calendario y la reglamentación vigentes fueron pautados con anterioridad.