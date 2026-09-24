Si te gustó 'La hipótesis del amor' en Prime Video, entonces tenés que leer estas novelas de Ali Hazelwood

La química del amor (Love on the Brain)

La historia sigue a Bee Königswasser, una neuroingeniera apasionada por Marie Curie a quien le ofrecen liderar un proyecto Soñador en la NASA. Sin embargo, su entusiasmo se ve opacado cuando descubre que debe compartir la dirección con Levi Ward, su archienemigo de la escuela posdoctoral. Entre sabotajes de laboratorio y tensiones no resueltas, Bee tendrá que descifrar si la innegable química entre ellos es real o solo una ilusión.

"La química del amor" y "La teoría del amor" son dos de las novelas más leídas de Hazelwood.

La teoría del amor (Love, Theoretically)

Con un pie en la física teórica y otro en las complicaciones de la vida cotidiana, conocemos a Elsie Hannaway. De día es una profesora adjunta mal pagada y de noche trabaja como "novia falsa" a sueldo para llegar a fin de mes. Todo se complica cuando intenta conseguir el trabajo de sus sueños en el MIT y se topa con Jack Smith, un físico experimental arrogante (y hermano de uno de sus clientes) que amenaza con desmantelar tanto su carrera profesional como la muralla de su corazón.

Jaque mate al amor (Check & Mate)

Para quienes buscan una experiencia ligeramente distinta pero igual de adictiva, Hazelwood incursiona en la literatura juvenil dentro del competitivo universo del ajedrez. Mallory Greenleaf juró alejarse del ajedrez para siempre tras una tragedia familiar, pero al participar por compromiso en un torneo caritativo, termina derrotando sin querer al campeón mundial reinante, el "chico malo" del ajedrez Nolan Sawyer. Nolan, intrigado por su derrota, buscará revancha mientras ambos descubren que el amor también requiere estrategia.

Novia (Bride)

Si preferís salirte del laboratorio y adentrarte en el romance paranormal sin perder el toque distintivo de la autora, esta es la elección perfecta. La historia sigue a Misery Lark, la hija de un poderoso concejal vampiro que se ve obligada a pactar un matrimonio de conveniencia con Lowe Moreland, el alfa de los hombres lobo y enemigo ancestral de su especie. Una trama llena de intriga política, tensión romántica y secretos oscuros que demuestra la versatilidad de la escritora.

"Novia", es una de las novelas más exitosas de Hazelwood.

No es amor (Not in Love)

En un tono más maduro y visceral, la autora presenta a Rue Siebert, una ingeniera en biotecnología cuya estabilidad tambalea cuando Eli Killgore, un atractivo e implacable rival corporativo, intenta hacerse con la empresa para la que ella trabaja. Pese a la prohibición evidente y el conflicto de intereses, surge entre ambos una atracción clandestina e incontrolable con fecha de vencimiento: el día en que una de las dos empresas gane la batalla.

Ali Hazelwood ha logrado construir un universo literaraio que todo el tiempo está conquistando nuevos lectores. Si la adaptación en Prime Video te encantó, entonces cualquiera de estos libros te devolverá de inmediato a esa atmósfera atrapante, divertida y romántica.