Vuelve Avenida Brasil: esto es lo que tenés que saber sobre el regreso de la superproducción

Esta continuación no solo retoma el destino de sus icónicos personajes años después del épico final, sino que también busca reflejar las transformaciones sociales y culturales de la sociedad actual. La narrativa conectará la intensa dinámica familiar y las complejas relaciones de venganza con la realidad contemporánea de Río de Janeiro, manteniendo el ritmo dramático y el suspenso que caracterizaron a la tira original.

El equipo de producción ya se encuentra trabajando en diversas locaciones reales de la ciudad carioca. Se busca conservar la estética urbana, la pasión futbolera y la atmósfera popular que convirtieron a la trama en un fenómeno sociocultural sin precedentes.