Vuelve Avenida Brasil: esto es lo que tenés que saber sobre el regreso de la superproducción

El universo de las telenovelas latinoamericanas se prepara para el estreno de la segunda temporada de Avenida Brasil ya comenzó sus grabaciones en Río de Janeiro, confirmando el regreso de la ficción que paralizó a millones de espectadores en todo el mundo. Tras más de una década de su desenlace original, la producción regresa con Débora Falabella, Murilo Benicio, Adriana Esteves, Cauã Reymond, entre otros.
Esta continuación no solo retoma el destino de sus icónicos personajes años después del épico final, sino que también busca reflejar las transformaciones sociales y culturales de la sociedad actual. La narrativa conectará la intensa dinámica familiar y las complejas relaciones de venganza con la realidad contemporánea de Río de Janeiro, manteniendo el ritmo dramático y el suspenso que caracterizaron a la tira original.
El equipo de producción ya se encuentra trabajando en diversas locaciones reales de la ciudad carioca. Se busca conservar la estética urbana, la pasión futbolera y la atmósfera popular que convirtieron a la trama en un fenómeno sociocultural sin precedentes.
Emitida por primera vez en 2012, Avenida Brasil rompió récords de audiencia global y fue vendida a más de 130 países. La combinación de actuaciones inolvidables, giros inesperados en el guion y una banda sonora memorable la posicionaron como un clásico de la pantalla chica.
El inicio del rodaje de esta secuela genera enormes expectativas entre la audiencia y la industria del entretenimiento. Todo indica que esta nueva entrega se encamina a convertirse nuevamente en un hito de la televisión internacional.