Inicio Videos Avenida Brasil
Avenida Brasil

Vuelve Avenida Brasil: esto es lo que tenés que saber sobre el regreso de la superproducción

La segunda temporada de Avenida Brasil podría estrenarse en 2027, pero todavía no se sabe si llegará directamente a la televisión o al streaming

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]

El universo de las telenovelas latinoamericanas se prepara para el estreno de la segunda temporada de Avenida Brasil ya comenzó sus grabaciones en Río de Janeiro, confirmando el regreso de la ficción que paralizó a millones de espectadores en todo el mundo. Tras más de una década de su desenlace original, la producción regresa con Débora Falabella, Murilo Benicio, Adriana Esteves, Cauã Reymond, entre otros.

Esta continuación no solo retoma el destino de sus icónicos personajes años después del épico final, sino que también busca reflejar las transformaciones sociales y culturales de la sociedad actual. La narrativa conectará la intensa dinámica familiar y las complejas relaciones de venganza con la realidad contemporánea de Río de Janeiro, manteniendo el ritmo dramático y el suspenso que caracterizaron a la tira original.

El equipo de producción ya se encuentra trabajando en diversas locaciones reales de la ciudad carioca. Se busca conservar la estética urbana, la pasión futbolera y la atmósfera popular que convirtieron a la trama en un fenómeno sociocultural sin precedentes.

Emitida por primera vez en 2012, Avenida Brasil rompió récords de audiencia global y fue vendida a más de 130 países. La combinación de actuaciones inolvidables, giros inesperados en el guion y una banda sonora memorable la posicionaron como un clásico de la pantalla chica.

El inicio del rodaje de esta secuela genera enormes expectativas entre la audiencia y la industria del entretenimiento. Todo indica que esta nueva entrega se encamina a convertirse nuevamente en un hito de la televisión internacional.

Videos mas vistos

VIDEOS DESTACADOS

¿Puede una mujer tener mellizos de dos padres diferentes?
¿Puede una mujer tener mellizos de dos padres diferentes?
Un bebé y su abuela murieron al caer en un pozo séptico en Guaymallén
Un bebé y su abuela murieron al caer en un pozo séptico en Guaymallén
Vuelve Avenida Brasil con su elenco original
Vuelve Avenida Brasil con su elenco original
Semana compleja en Mendoza: viento Zonda y nieve
Semana compleja en Mendoza: viento Zonda y nieve
¿Nos están invadiendo los animales silvestres en Mendoza?
¿Nos están invadiendo los animales silvestres en Mendoza?
Grooming y violencia digital dos flagelos entre los estudiantes mendocinos
Grooming y violencia digital dos flagelos entre los estudiantes mendocinos
Se paró en la plaza Independencia y tuvo un gesto que emocionó a los mendocinos
Se paró en la plaza Independencia y tuvo un gesto que emocionó a los mendocinos
Fueron al Carrizal y atraparon una carpa de más de 30 kilos
Fueron al Carrizal y atraparon una carpa de más de 30 kilos
Accidente Acc. Este: realizarán las pericias de velocidad en la camioneta de las víctimas
Accidente Acc. Este: realizarán las pericias de velocidad en la camioneta de las víctimas
Hugo necesita ayuda para seguir trabajando
Hugo necesita ayuda para seguir trabajando
Citarán a declarar a los hermanos del niño asesinado en Las Heras
Citarán a declarar a los hermanos del niño asesinado en Las Heras
Si sos uno de los 373.000 clientes de Movistar en Mendoza vas a ser Personal: los cambios que vienen
Si sos uno de los 373.000 clientes de Movistar en Mendoza vas a ser Personal: los cambios que vienen
Mandaron a un hogar de tránsito al perrito fiel que protegió a su dueño de la policía
Mandaron a un hogar de tránsito al perrito fiel que protegió a su dueño de la policía
Buscan adoptante para Moreno, el perro guardían que se hizo viral en Mendoza
Buscan adoptante para Moreno, el perro guardían que se hizo viral en Mendoza
¿Irá presa la monja Kumiko Kosaka por los abusos en el Próvolo II?
¿Irá presa la monja Kumiko Kosaka por los abusos en el Próvolo II?
Video: una madre sanjuanina enojadísima reta a su hijo porque se fue de gira
Video: una madre sanjuanina enojadísima reta a su hijo porque se fue de gira
Atención mendocinos: si tu DNI termina en estos números podés resolver un asesinato
Atención mendocinos: si tu DNI termina en estos números podés resolver un asesinato
Cautiva: el thriller argentino basado en hechos reales
Cautiva: el thriller argentino basado en hechos reales
De $6 millones a $158 millones: cómo la reforma laboral cambió una indemnización por despido
De $6 millones a $158 millones: cómo la reforma laboral cambió una indemnización por despido
Llegar a la casa propia con el nuevo préstamo del Banco Nación: cuánto hay que ganar y cómo se devuelve
Llegar a la casa propia con el nuevo préstamo del Banco Nación: cuánto hay que ganar y cómo se devuelve
Tragedia de Los Andes: durante el rodaje del documental sucedió un hecho emocionante
Tragedia de Los Andes: durante el rodaje del documental sucedió un hecho emocionante
El verdadero y el único “Rey de copas”: ¿qué significa esto para un club de fútbol?
El verdadero y el único “Rey de copas”: ¿qué significa esto para un club de fútbol?
Caso Leonel Ortiz: antecedentes del presunto asesino
Caso Leonel Ortiz: antecedentes del presunto asesino
Sachet inflado: ¿peligro en la heladera?
Sachet inflado: ¿peligro en la heladera?
Tensión en los Juegos Suramericanos: atletas chilenas despreciaron el hospedaje argentino y estalló la bronca
Tensión en los Juegos Suramericanos: atletas chilenas despreciaron el hospedaje argentino y estalló la bronca
Incendieron una casa en Guaymallén: vecinos aseguran que es un aguantadero
Incendieron una casa en Guaymallén: vecinos aseguran que es un aguantadero
Preocupa la cantidad de residuos en el zanjón Frías
Preocupa la cantidad de residuos en el zanjón Frías
Asesinó a su marido y desmembró su cuerpo: la historia real que llegó a Netflix
Asesinó a su marido y desmembró su cuerpo: la historia real que llegó a Netflix
El fin de semana llega con calor, Zonda y una advertencia clave
El fin de semana llega con calor, Zonda y una advertencia clave
La extraña construcción oculta en el Parque San Martín que seguro no conocías
La extraña construcción oculta en el Parque San Martín que seguro no conocías