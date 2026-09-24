Una equilibrista caminó 400 metros sobre un cable ubicado en las colinas más altas de Europa: estaba sin arnés

Caminar sobre un cable de acero a 80 metros de altura y sin arnés de seguridad suena a locura, pero para Tatiana-Mosio Bongonga fue una verdadera obra de arte. La mujer fue la protagonista que desafió la gravedad ante 9.000 personas en Francia.
Sin red ni protección, la equilibrista desafió la gravedad al atravesar 400 metros de colina a 80 metros de altura
La mujer cruzó un tramo de 400 metros suspendida en el aire entre dos antiguas colinas mineras en Loos-en-Gohelle, al norte de Francia. Ante la mirada atónita de más de 9 mil espectadores, la travesía convirtió un histórico paisaje industrial en un escenario lleno de adrenalina.
El evento ocurrió durante las celebraciones de las Jornadas del Patrimonio. Sin ningún tipo de protección, la artista avanzó paso a paso caminando con total firmeza sobre el cable, realizando incluso figuras acrobáticas en el aire.
El recorrido estuvo acompañado por la música en vivo de un coro y varios músicos que interpretaron "Les Corons", una canción icónica sobre la vida de los mineros de la región. Al tocar la segunda colina, la equilibrista fue recibida entre aplausos masivos y un ramo de flores.
El escenario no fue casualidad. Las elevaciones conocidas como la Base 11/19 tienen casi 180 metros de altura y son las escombreras de carbón más altas de Europa. Estas colinas artificiales se formaron con los desechos acumulados por la actividad minera entre 1894 y 1986.
Para lograr semejante espectáculo, hicieron falta unos 200 voluntarios que ayudaron a montar toda la estructura del cable. La actuación de Tatiana significó, sin duda, un hito que demostró cómo un lugar de residuos se volvió un símbolo de vida y arte. Además, el sitio que vio a la mujer caminar sobre una cuerda, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2012 y alberga casi 350 especies entre flora y fauna
En pocas palabras
- Artista desafía la gravedad: una equilibrista caminó 400 metros sobre un cable a 80 metros de altura en Francia.
- Espectáculo sin precedentes: más de 9.000 personas presenciaron la audaz travesía sin arnés en colinas mineras europeas.
- Arte sobre residuos: el evento transformó un antiguo sitio industrial en un escenario de arte y resiliencia, destacando la flora y fauna local.