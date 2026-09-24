Una equilibrista caminó 400 metros sobre un cable ubicado en las colinas más altas de Europa: estaba sin arnés

El recorrido estuvo acompañado por la música en vivo de un coro y varios músicos que interpretaron "Les Corons", una canción icónica sobre la vida de los mineros de la región. Al tocar la segunda colina, la equilibrista fue recibida entre aplausos masivos y un ramo de flores.

El escenario no fue casualidad. Las elevaciones conocidas como la Base 11/19 tienen casi 180 metros de altura y son las escombreras de carbón más altas de Europa. Estas colinas artificiales se formaron con los desechos acumulados por la actividad minera entre 1894 y 1986.

Para lograr semejante espectáculo, hicieron falta unos 200 voluntarios que ayudaron a montar toda la estructura del cable. La actuación de Tatiana significó, sin duda, un hito que demostró cómo un lugar de residuos se volvió un símbolo de vida y arte. Además, el sitio que vio a la mujer caminar sobre una cuerda, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2012 y alberga casi 350 especies entre flora y fauna