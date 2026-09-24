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División de Honor - Futsal

Los cinco representantes de FEFUSA, entre los ocho mejores de la División de Honor

Los cinco representantes de FEFUSA consiguieron pasar de ronda y se metieron en los cuartos de final de la División de Honor de futsal

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Muni. San Martín ganó y está en cuartos de final.

Muni. San Martín ganó y está en cuartos de final.

Futsal de Primera (Jorge Ruiz)

De los 24 clasificados a la División de Honor de futsal, solamente quedan ocho en competencia. Y de los siete representantes de FEFUSA que iniciaron su camino el domingo, cinco lograron meterse en los cuartos de final. Ahora, inevitablemente, comenzarán a eliminarse entre ellos.

Este jueves el Torito Rodríguez albergará todos los partidos de la jornada. Independiente Rivadava vs. Muni. San Martín será el plato fuerte de la jornada. Don Orione y Club Alemán protagonizan el otro mano a mano entre mendocinos. Jockey Club, por su parte, se verá las caras con el siempre complicado Flamengo.

Mauro Di Marco, el héroe de Don Orione en los penales ante Newell's.

Mauro Di Marco, el héroe de Don Orione en los penales ante Newell's.

La División de Honor al rojo vivo

Los cinco representantes de FEFUSA consiguieron un pleno y se metieron en los cuartos de final de la División de Honor 2026. Dos de ellos, Independiente Rivadavia y Don Orione, tuvieron que sufrir hasta los penales para sellar su pase.

Jockey Club, Muni. San Martín y Club Alemán lograron imponerse en los 40 minutos reglamentario ante sus rivales. A diferencia de los dos anteriores, noa frontaron el alargue ni la tensión de definir a tavés de la tanda.

Los resultados de este miércoles para los mendocinos:

  • Jockey Club 6-1 La Plazita
  • Independiente Rivadavia 4 (3)-(2) 4 Sindicato Petrolero
  • Don Orione 0 (3)-(2) Newell's
  • Muni. San Martín 3-1 CSYD Del Campo
  • Club Alemán 2-0 Nueva Era
Así quedaron los cuartos de final de la División de Honor. Cinco representantes de FEFUSA, entre los ocho mejores del país.

Así quedaron los cuartos de final de la División de Honor. Cinco representantes de FEFUSA, entre los ocho mejores del país.

Así se juegan los cuartos de final de la División de Honor

Ya no hay margen de error para los equipos. Cualquier error, los puede dejar fuera de la competencia.

En Torito Rodríguez

  • 16.15hs - Transporte Wenu vs. Marmolería
  • 18hs - Jockey Club vs. Flamengo
  • 19.45hs - Don Orione vs. Club Alemán
  • 21.30hs - Muni. San Martín vs. Independiente Rivadavia

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