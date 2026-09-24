Los cinco representantes de FEFUSA, entre los ocho mejores de la División de Honor

Este jueves el Torito Rodríguez albergará todos los partidos de la jornada. Independiente Rivadava vs. Muni. San Martín será el plato fuerte de la jornada. Don Orione y Club Alemán protagonizan el otro mano a mano entre mendocinos. Jockey Club, por su parte, se verá las caras con el siempre complicado Flamengo.

Mauro Di Marco, el héroe de Don Orione en los penales ante Newell's. Prensa Don Orione

La División de Honor al rojo vivo

Los cinco representantes de FEFUSA consiguieron un pleno y se metieron en los cuartos de final de la División de Honor 2026. Dos de ellos, Independiente Rivadavia y Don Orione, tuvieron que sufrir hasta los penales para sellar su pase.