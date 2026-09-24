Marcelo Gallardo y Diego Forlán debutaron como entrenadores de sus respectivas selecciones: fueron goleados

Tras una primera mitad trabada y con pocas ocasiones que finalizó sin goles, el conjunto asiático demostró una absoluta efectividad en el segundo tiempo para quedarse con el triunfo gracias a los tantos de Oh Hyeon-Gyu, Heung-Min Son - de tiro libre - y Dong-Gyeong Lee.

Para su estreno en el banco de suplentes, el estratega argentino dispuso una alineación titular con cinco modificaciones respecto al equipo que había disputado los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El once inicial de La Tri estuvo integrado por Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Jackson Porozo, Wilian Pacho, Pervis Estupiñán; Pedro Vite, Alan Franco; Keny Arroyo, John Yeboah, Nilson Angulo; y Jordy Caicedo.

El inicio de la era Gallardo estuvo profundamente condicionado por ausencias de peso dentro del plantel. Figuras de la última Copa del Mundo como Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata no pudieron estar presentes por lesión o falta de ritmo físico, a lo que se sumó la baja definitiva del histórico Enner Valencia, quien anunció su retiro del combinado nacional antes de incorporarse a Boca Juniors.

Diego Forlán no tuvo el mejor debut en Uruguay.

Al igual que Gallardo, Diego Forlán cayó en su debut

Diego Forlán tuvo un estreno amargo al frente de la selección de Uruguay al caer por 3-1 ante Japón en un encuentro amistoso disputado en Miyagi.

El ex futbolista asumió la conducción técnica de La Celeste tras el ciclo de Marcelo Bielsa, interrumpido luego de la temprana eliminación del combinado sudamericano en la fase de grupos del Mundial.

El conjunto nipón se puso en ventaja a los 11 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Kuryu Matsuki, pero Maximiliano Araújo marcó el empate transitorio para la visita a los 42 del mismo período.

Cuando el desarrollo parecía encaminarse al reparto de puntos, el dueño de casa inclinó la balanza en el tiempo reglamentario de descuento con los tantos de Hiroki Ito a los 47 y Ayase Ueda a los 51.