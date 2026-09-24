La División de Honor y el cruce entre mendocinos: precio de las entradas y cómo verlo desde casa

División de Honor: dónde comprar las entradas y cómo verlo desde casa

De los 24 equipos que comenzaron la División de Honor el pasado domingo, solamente quedan ocho. Y de ellos, cinco son representantes de FEFUSA.

Aquellos que deseen asistir al Torito Rodríguez para presenciar alguno de los encuentros (o todos) podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Global Fan.

Hay dos precios de entradas:

$5.000 para mayores de 10 años

$3.000 para menores de 9 años

Cabe destacar que comprando una sola entrada se podrán presenciar los cuatro encuentros programados para este jueves en el Torito Rodríguez.

Para los que no pueden decir presente en las instalaciones del estadio ubicado en San Martín, existe una alternativa que les permitirá seguir de cerca las acciones de los juegos.

Por intermedio del canal de Youtube de la CAFS, se transmitirán cada uno de los partidos correspondientes a los cuartos de final de la División de Honor 2026.

16.15hs - Transporte Wenu vs. Marmolería

18hs - Jockey Club vs Flamengo

19.45hs Don Orione vs Club Alemán

21.30hs - Muni. San Martín vs Independiente Rivadavia

Los equipos que logren salir victoriosos durante este jueves se asegurarán llegar con vida a la jornada definitoria del día sábado. Este viernes se jugarán las semifinales, mientras que al día siguiente la final y el duelo por el tercer puesto. Todos estos juegos se desarrollarán en el Torito Rodríguez.