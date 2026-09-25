Franco Colapinto se metió en la Q3 y largará décimo en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Tal como ocurrió el fin de semana, el piloto argentino fue de menor a mayor para ubicarse finalmente en el puesto 10, superado por su compañero Pierre Gasly quien largará 7mo, detrás de los 5 primeros que serán George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (Mc Laren), Isack Hadjar (Red Bull) y Lando Norris (Mc Laren).

Franco Colapinto buscará sumar puntos en Azerbaiyán.

En la Q1 Colapinto se ubicó 12do pese a no haber podido completar su última vuelta, Gasly si lo hizo para ser 6to y los protagonistas fueron los Mercedes ya que mientras Russell fue primero seguido por los Red Bull de Verstappen y Hadjar, Kimmi Antonelli tuvo un error de cálculo, chocó con un muro y rompió la suspensión delantera izquierda para quedar finalmente 16. Los que no pasaron a Q2 fueron Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Checo Pérez, Stroll y Bottas.