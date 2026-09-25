Franco Colapinto se metió en la Q3 y largará décimo en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto avanzó hasta la Q3 y largará desde el puesto 10 en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se correrá este sábado desde las 8 hora argentina.
Franco Colapinto avanzó a la Q3 y largará desde el puesto 10 en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se correrá este sábado desde las 8 hora argentina
Franco Colapinto avanzó hasta la Q3 y largará desde el puesto 10 en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se correrá este sábado desde las 8 hora argentina.
Tal como ocurrió el fin de semana, el piloto argentino fue de menor a mayor para ubicarse finalmente en el puesto 10, superado por su compañero Pierre Gasly quien largará 7mo, detrás de los 5 primeros que serán George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (Mc Laren), Isack Hadjar (Red Bull) y Lando Norris (Mc Laren).
En la Q1 Colapinto se ubicó 12do pese a no haber podido completar su última vuelta, Gasly si lo hizo para ser 6to y los protagonistas fueron los Mercedes ya que mientras Russell fue primero seguido por los Red Bull de Verstappen y Hadjar, Kimmi Antonelli tuvo un error de cálculo, chocó con un muro y rompió la suspensión delantera izquierda para quedar finalmente 16. Los que no pasaron a Q2 fueron Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Checo Pérez, Stroll y Bottas.
Ya en la Q2 los dos Alpine permanecieron en boxes durante los primeros minutos y recién en su último intento Colapinto pudo mejorar para meterse 10mo. en la Q3, Gasly quedó 8vo y en los primeros lugares quedaron Russell, Verstappen y la Ferrari de Charles Leclerc, en ese orden.
El Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1 se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros.
La carrera será este sábado desde las 8 hora argentina con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.