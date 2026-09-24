River, Boca y Newell's, en la segunda edición de la Messi Cup en Miami: cuándo juegan y dónde ver por TV

La competencia reunirá a clubes de 9 países y 3 continentes, con el objetivo de seguir consolidándose como una referencia global en el fútbol juvenil. Además de la competencia de alto nivel, el evento también busca que los jóvenes jugadores conozcan diferentes culturas y formas de abordar el deporte, aprendan unos de otros y formen conexiones que van más allá del campo de juego.
River es el defensor del título de la Messi Cup.
La segunda edición contará con la participación de Inter Miami, Ajax, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Benfica, Barcelona, Palmeiras, Arsenal, Newell’s Old Boys, Flamengo, UE Cornellà (club español del que Messi es accionista), Manchester City, Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle y Chelsea.