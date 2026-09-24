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Fútbol internacional

River, Boca y Newell's, en la segunda edición de la Messi Cup en Miami: cuándo juegan y dónde ver por TV

La Messi Cup regresará a Miami para celebrar su segunda edición, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi estaría en la inauguración antes de viajar para su despedida de la Selección.

Messi estaría en la inauguración antes de viajar para su despedida de la Selección.

La Messi Cup regresará a Miami para celebrar su segunda edición, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Tras el éxito de su debut, el torneo duplicará el número de participantes, pasando de 8 a 16 equipos de la categoría Sub 16.

La competencia reunirá a clubes de 9 países y 3 continentes, con el objetivo de seguir consolidándose como una referencia global en el fútbol juvenil. Además de la competencia de alto nivel, el evento también busca que los jóvenes jugadores conozcan diferentes culturas y formas de abordar el deporte, aprendan unos de otros y formen conexiones que van más allá del campo de juego.

River es el defensor del título de la Messi Cup.

River es el defensor del título de la Messi Cup.

La segunda edición contará con la participación de Inter Miami, Ajax, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Benfica, Barcelona, Palmeiras, Arsenal, Newell’s Old Boys, Flamengo, UE Cornellà (club español del que Messi es accionista), Manchester City, Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle y Chelsea.

Después de una primera edición que contó con la presencia del propio Lionel Messi, el viejo estadio del Inter Miami CF volverá a ser el lugar principal para una amplia variedad de partidos.

La Messi Cup 2026, con TV por ESPN y Disney Plus

“La Messi Cup se creó para que los niños puedan tener una experiencia única, tanto dentro como fuera del campo, en un momento muy importante de su desarrollo, y para que puedan empezar a comprender lo que significa competir al más alto nivel internacional. Estamos muy contentos de ver cómo el torneo crece y de poder reunir a jugadores de tantos clubes importantes del mundo para competir, compartir y, sobre todo, disfrutar del fútbol”, dijo Lionel Messi.

Por segundo año consecutivo, la Messi Cup se transmitirá en vivo por ESPN y Disney Plus Plan Premium y el calendario de los 48 partidos y los nuevos detalles de esta segunda edición se anunciará en estas .

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