Diario UNO decidió dejar de usar los servicios de la empresa Comscore como herramienta de medición de audiencia, debido a los cierres de oficinas y recortes globales que esa multinacional implementó en sus sucursales fuera de Estados Unidos, entre ellas la de Argentina.
Diario UNO dejó de utilizar Comscore para la medición de sus audiencias digitales
La decisión responde a la reestructuración de la multinacional y al cierre de sus oficinas en la región y en el mundo, lo que compromete la calidad del servicio de métricas comparativas
La salida de Diario UNO del sistema de medición de Comscore ya está en vigencia y se debe a las dudas sobre la calidad de su servicio a consecuencia del desmantelamiento de buena parte de la operación de la empresa, que otrora fue una de las más prestigiosas del mundo.
En la misma línea, el sitio de noticias Infobae ya se había separado de Comscore en agosto, tal como anunció en un comunicado donde señaló que “la decisión se da en medio de un plan de reestructuración global de la empresa medidora que busca recortar costos y reducir personal, con efectos en su operación internacional”.
El cuadro más grave se produjo en España. A principios de este mes, Comscore renunció al compromiso que había adquirido con la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) para medir las audiencias de los portales de noticias de ese país hasta 2030.
Según la asociación española, la multinacional les comunicó que con este cuadro "no sería responsable ante la AIMC ni ante el mercado español asumir compromisos que Comscore no pueda garantizar cumplir en este momento con el estándar que la industria espera y merece."
No obstante, Diario UNO continuará utilizando distintos sistemas de medición de los usos y preferencias de consumo de su audiencia con el fin de, a partir del análisis de esos datos, seguir mejorando el producto periodístico que les brinda a sus lectores.
En el mercado existe una gran oferta de herramientas que extraen estos datos de un sitio en particular y se los ofrecen a sus administradores, pero hay pocas empresas que midan múltiples sitios y ofrezcan una comparación a sus abonados. En este rubro se destacaba Comscore, hasta que el CEO de la empresa, Matt McLaughlin, anunció un drástico cambio de prioridades en su negocio y un fuerte debilitamiento de los departamentos dedicados al cruzamiento de información de los sitios web.
La medición de audiencia consiste en la recolección y evaluación de datos tales como cuántas personas (visitantes únicos) han ingresado a algún contenido del sitio en determinado lapso, cuántos contenidos consumieron, el tiempo que permanecieron navegando el portal en cada sesión, la profundidad de los scrolls y otros indicadores clave que permiten a los editores y analistas de audiencia conocer la salud del producto.
En pocas palabras
- Diario UNO deja Comscore: la medida se debe a la reestructuración y cierre de oficinas de la multinacional fuera de EE.UU.
- Precedentes similares: Infobae también se separó de Comscore por motivos de reestructuración global.
- Otras desvinculaciones: Comscore renunció a medir audiencias en España hasta 2030 por falta de garantías.