Diario UNO dejó de utilizar Comscore para la medición de sus audiencias digitales

El cuadro más grave se produjo en España. A principios de este mes, Comscore renunció al compromiso que había adquirido con la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) para medir las audiencias de los portales de noticias de ese país hasta 2030.



Según la asociación española, la multinacional les comunicó que con este cuadro "no sería responsable ante la AIMC ni ante el mercado español asumir compromisos que Comscore no pueda garantizar cumplir en este momento con el estándar que la industria espera y merece."

No obstante, Diario UNO continuará utilizando distintos sistemas de medición de los usos y preferencias de consumo de su audiencia con el fin de, a partir del análisis de esos datos, seguir mejorando el producto periodístico que les brinda a sus lectores.

En el mercado existe una gran oferta de herramientas que extraen estos datos de un sitio en particular y se los ofrecen a sus administradores, pero hay pocas empresas que midan múltiples sitios y ofrezcan una comparación a sus abonados. En este rubro se destacaba Comscore, hasta que el CEO de la empresa, Matt McLaughlin, anunció un drástico cambio de prioridades en su negocio y un fuerte debilitamiento de los departamentos dedicados al cruzamiento de información de los sitios web.

La medición de audiencia consiste en la recolección y evaluación de datos tales como cuántas personas (visitantes únicos) han ingresado a algún contenido del sitio en determinado lapso, cuántos contenidos consumieron, el tiempo que permanecieron navegando el portal en cada sesión, la profundidad de los scrolls y otros indicadores clave que permiten a los editores y analistas de audiencia conocer la salud del producto.