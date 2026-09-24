Hace más de 50 años soltaron peces para pesca deportiva: hoy esa especie ha eliminado gran parte de los peces nativos

En 1969, entre 60 y 100 peces sargento fueron trasladados desde Buga, Colombia, hasta Panamá. El objetivo era utilizarlos para desarrollar la pesca deportiva. Los ejemplares fueron introducidos en un estanque, pero varios escaparon y llegaron al sistema del Canal de Panamá.
La especie era el pez sargento o tucunaré (Cichla monoculus), un depredador originario de la cuenca del Amazonas y sus afluentes. En su ambiente natural forma parte de las cadenas alimentarias de los ecosistemas de agua dulce, pero en Panamá se encontró con especies que no habían evolucionado junto a este nuevo depredador.
Peces sargento: la invasión que diezma especies nativas en Panamá hace 50 años
A comienzos de la década de 1970, los peces sargento ya habían colonizado el lago Gatún, el enorme embalse que forma parte del Canal de Panamá. Su expansión llamó rápidamente la atención de los investigadores del Smithsonian Tropical Research Institute, que comenzaron a estudiar los cambios producidos en la comunidad de peces.
En 1973, los científicos Thomas Zaret y Robert Paine publicaron en la revista Science un estudio sobre la invasión. Sus resultados mostraron que aproximadamente el 60% de las especies de peces de agua dulce nativas habían sido extirpadas en el sector estudiado después de la llegada del depredador. El trabajo se convirtió en uno de los primeros estudios en demostrar los efectos que podía producir la introducción de un gran depredador en un ecosistema.
¿Cómo una especie introducida en Panamá eliminó el 60% de los peces nativos?
Pero el impacto no terminó en los años 70. En 2016, investigadores del Smithsonian y otras instituciones regresaron al lago para comparar las poblaciones con los registros obtenidos décadas antes. En uno de los sectores estudiados, Zaret y Paine habían registrado 12 especies nativas en 1972, antes de que el pez sargento llegara a esa zona. Cuatro décadas después, los investigadores solamente pudieron volver a encontrar tres de esas 12 especies después de realizar extensos muestreos.
Los científicos también compararon los lagos Gatún y Alajuela, donde estaba presente el pez sargento, con el lago Bayano, que no tenía esta especie. La abundancia de peces nativos era considerablemente mayor en Bayano, un resultado que respaldó el patrón observado en Gatún.
El caso se convirtió así en un ejemplo de los efectos que puede provocar la introducción de especies fuera de su área natural. Lo que comenzó como un intento de fomentar la pesca deportiva terminó alterando durante décadas la composición de los peces del lago Gatún.
En pocas palabras
- Peces introducidos: En 1969, pez sargento fue introducido en Panamá para pesca deportiva.
- Impacto ecológico: La especie se expandió, eliminando el 60% de peces nativos en el Canal de Panamá.
- Consecuencias a largo plazo: Décadas después, la diversidad de peces nativos sigue drásticamente reducida en la zona.