Hace más de 50 años soltaron peces para pesca deportiva: hoy esa especie ha eliminado gran parte de los peces nativos

En 1973, los científicos Thomas Zaret y Robert Paine publicaron en la revista Science un estudio sobre la invasión. Sus resultados mostraron que aproximadamente el 60% de las especies de peces de agua dulce nativas habían sido extirpadas en el sector estudiado después de la llegada del depredador. El trabajo se convirtió en uno de los primeros estudios en demostrar los efectos que podía producir la introducción de un gran depredador en un ecosistema.

¿Cómo una especie introducida en Panamá eliminó el 60% de los peces nativos?

Pero el impacto no terminó en los años 70. En 2016, investigadores del Smithsonian y otras instituciones regresaron al lago para comparar las poblaciones con los registros obtenidos décadas antes. En uno de los sectores estudiados, Zaret y Paine habían registrado 12 especies nativas en 1972, antes de que el pez sargento llegara a esa zona. Cuatro décadas después, los investigadores solamente pudieron volver a encontrar tres de esas 12 especies después de realizar extensos muestreos.

Los científicos también compararon los lagos Gatún y Alajuela, donde estaba presente el pez sargento, con el lago Bayano, que no tenía esta especie. La abundancia de peces nativos era considerablemente mayor en Bayano, un resultado que respaldó el patrón observado en Gatún.

El caso se convirtió así en un ejemplo de los efectos que puede provocar la introducción de especies fuera de su área natural. Lo que comenzó como un intento de fomentar la pesca deportiva terminó alterando durante décadas la composición de los peces del lago Gatún.