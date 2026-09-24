El Gobierno busca habilitar el delivery de medicamentos y limitar la concentración de farmacias

El proyecto del Ejecutivo fija un máximo de 8 sucursales por propietario, ya sea persona humana o jurídica.

Con este criterio geográfico, la gestión busca impedir la concentración de la venta digital en una sola cadena y preservar la red territorial de establecimientos de la provincia.

Amplían servicios profesionales en las farmacias y fijan límites de propiedad

La iniciativa legislativa propone además extender el catálogo de prestaciones permitidas dentro de los establecimientos farmacéuticos.

De aprobarse la norma, los locales quedarán facultados para administrar vacunas, aplicar inyectables, realizar controles de presión arterial, efectuar seguimiento de patologías y desarrollar campañas de prevención sanitaria.

En cuanto al régimen de titularidad, el proyecto introduce un límite al crecimiento de las cadenas: fija un máximo de 8 sucursales por propietario, ya sea persona humana o jurídica.

Según precisó Montero, la restricción apunta a evitar la monopolización del mercado. Para las expansiones que superen dicho cupo, se fija el uso de esquemas de franquicia, manteniendo la propiedad titular en manos de un profesional farmacéutico o un comerciante local.