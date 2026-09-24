El Gobierno de Mendoza ingresó este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Farmacias, una iniciativa que plantea la actualización integral de la normativa bajo la premisa de considerar a la farmacia como un establecimiento sanitario integrado al sistema de salud y no como un mero comercio. Se podrán vender medicamentos por delivery.
El Gobierno busca habilitar el delivery de medicamentos y limitar la concentración de farmacias
El proyecto del Ejecutivo permite la dispensa de remedios a domicilio, amplía los servicios en las farmacias y fija un tope de 8 sucursales por titular
El texto oficial habilita la dispensa de medicamentos mediante plataformas digitales, las cuales deberán estar registradas ante el Ministerio de Salud y Deportes. La normativa exige garantizar la trazabilidad completa del producto desde su salida del establecimiento hasta la entrega al paciente.
“El espíritu es que los mendocinos sigamos yendo a la farmacia y que esto sea una forma de darle más acceso en casos excepcionales”, explicó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, al remarcar que los envíos estarán restringidos a las farmacias más cercanas al domicilio del solicitante.
Con este criterio geográfico, la gestión busca impedir la concentración de la venta digital en una sola cadena y preservar la red territorial de establecimientos de la provincia.
Amplían servicios profesionales en las farmacias y fijan límites de propiedad
La iniciativa legislativa propone además extender el catálogo de prestaciones permitidas dentro de los establecimientos farmacéuticos.
De aprobarse la norma, los locales quedarán facultados para administrar vacunas, aplicar inyectables, realizar controles de presión arterial, efectuar seguimiento de patologías y desarrollar campañas de prevención sanitaria.
En cuanto al régimen de titularidad, el proyecto introduce un límite al crecimiento de las cadenas: fija un máximo de 8 sucursales por propietario, ya sea persona humana o jurídica.
Según precisó Montero, la restricción apunta a evitar la monopolización del mercado. Para las expansiones que superen dicho cupo, se fija el uso de esquemas de franquicia, manteniendo la propiedad titular en manos de un profesional farmacéutico o un comerciante local.
En pocas palabras
- Gobierno de Mendoza: presentó un proyecto para reformar la Ley de Farmacias y habilitar el delivery de medicamentos.
- Nuevas prestaciones: las farmacias podrán administrar vacunas, aplicar inyectables y realizar controles de presión arterial.
- Límites de propiedad: se establece un tope de 8 sucursales por titular para evitar la concentración del mercado.