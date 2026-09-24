Rodolfo Montero: "Vamos a poder operar a un bebé adentro de la panza en un hospital público"

Diagnósticos más precisos para el bebé durante el embarazo

Uno de los principales cambios está relacionado con la posibilidad de detectar patologías fetales durante los primeros meses del embarazo y avanzar con estudios de mayor complejidad para conocer con precisión qué está ocurriendo.

El objetivo es que el equipo médico pueda llegar a un diagnóstico antes del nacimiento y definir, a partir de ese resultado, cuál es el seguimiento, tratamiento o preparación que necesita cada bebé.

La directora del hospital Lagomaggiore, Valentina Albornoz, explicó que el centro busca "complejizar la atención en obstetricia de todas las embarazadas que atendemos en este hospital", incluyendo a las pacientes que llegan derivadas desde otros centros de salud.

Es en este centro en el que se concentrarán embarazos de mediana y alta complejidad de toda la provincia para el diagnóstico y tratamiento de patologías prenatales. Entre sus objetivos está detectar malformaciones o enfermedades durante el embarazo y abordarlas de manera temprana.

A esto se suma el trabajo realizado junto con la Universidad Nacional de Cuyo para incorporar la extracción de material genético, una herramienta que permite complementar los estudios y avanzar hacia diagnósticos más precisos.

Del síndrome de Down a estudios genéticos

Entre los controles prenatales que se realizan en atención primaria se encuentran los estudios establecidos según la edad gestional del embarazo. En la ecografía del primer trimestre, por ejemplo, se analiza -entre otros indicadores- la translucencia nucal, que permite evaluar determinados marcadores asociados a alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down.

A partir de esos resultados, en los casos en los que resulte necesaria una evaluación más completa para profundizar el diagnóstico, la paciente podrá realizarse en el Centro Materno Fetal estudios como la biopsia de vellosidades coriónicas o la amniocentesis, que permiten analizar material fetal para confirmar o descartar alteraciones cromosómicas o genéticas.

La directora de Maternidad de Mendoza, Natalia Courtis, explicó que contar con estas herramientas en el sistema público permitirá avanzar en el diagnóstico sin que las pacientes tengan que recurrir necesariamente a una derivación fuera de la provincia.

Hasta ahora, determinadas prestaciones de mayor complejidad debían derivarse a otros centros de referencia incluso en el sistema de salud privado. La incorporación de estas prácticas permite concentrar parte de ese circuito en Mendoza y, además, contar con un diagnóstico que puede ser determinante para definir cómo continuará el embarazo y dónde deberá producirse el nacimiento.

Esto último es especialmente importante cuando se detecta una patología que requiere atención especializada después del parto: conocer el diagnóstico con anticipación permite preparar al equipo y determinar cuál es la maternidad adecuada para recibir al bebé.

Hay tratamientos que pueden comenzar antes del nacimiento

La medicina materno-fetal no solo permite conocer qué ocurre con el bebé, sino también evaluar si existe la posibilidad de intervenir durante el embarazo.

En determinados casos, algunas patologías pueden ser tratadas mediante procedimientos intrauterinos, antes de que el bebé nazca.

Entre las situaciones que pueden requerir este tipo de abordaje están algunas malformaciones cardíacas y la espina bífida, particularmente los casos de mielomeningocele, para los que existe la posibilidad de realizar cirugía fetal en pacientes seleccionadas.

También puede abordarse la hernia diafragmática congénita, una malformación en la que algunos órganos abdominales ascienden hacia el tórax e interfieren con el desarrollo de los pulmones. En determinados casos y bajo criterios médicos específicos, existen procedimientos que pueden realizarse durante la gestación.

El principio detrás de estas intervenciones es que, para determinadas patologías, tratar al bebé antes del nacimiento puede modificar su evolución y mejorar sus posibilidades frente a esperar hasta después del parto.

El jefe de Medicina Fetal del Lagomaggiore, Fabián Bertolo, explicó que el objetivo es contar con herramientas que permitan realizar un "diagnóstico certero previo al nacimiento" y, cuando el cuadro lo requiere, avanzar con tratamientos durante la gestación.

La paciente ya no es solamente la embarazada, sino también el bebé que está en desarrollo.

Courtis destacó además que la medicina materno-fetal permite trabajar de manera coordinada entre obstetras, especialistas en diagnóstico prenatal, genetistas, neonatólogos, cirujanos y otros profesionales, de acuerdo con la patología que presente cada embarazo.

La posibilidad de realizar estos estudios y procedimientos en Mendoza busca además reducir la necesidad de derivar a las familias fuera de la provincia. Hasta ahora, algunas prestaciones de medicina fetal de alta complejidad se encontraban concentradas principalmente en instituciones privadas de Córdoba, Buenos Aires y en otros centros de referencia del país.

Un centro público con fondos del Reforsal

“Adquirimos este servicio a través de lo recaudado con el Reforsal”, dijo Alfredo Cornejo.

El gobernador resaltó el avance en Mendoza, para que se transforme “en un centro de referencia para toda la región”.