Jugó en River, pasó por Godoy Cruz y fue detenido por robarle el arma a un policía

Cirigliano llegó al Tomba a comienzos de 2021 y solo disputó un partido oficial.

No es la primera vez que Cirigliano es detenido

El jugador surgido de la inferiores de River fue acusado de robo y atentado a la autoridad. Cabe destacar que no es la primera vez que tiene problemas con la ley, ya que en 2022 también quedó detenido por un episodio violento.

En aquella oportunidad, Cirigliano estuvo dos meses preso por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, tras ingresar forzadamente a una vivienda en Caseros y disparar con una 9 milímetros.

Luego de los dos meses en la cárcel, la justicia decidió liberarlo por falta de mérito. De hecho, después de ese antecedente, había jugado un tiempo en el Senior de River.

En 2024, además, Cirigliano probó volver al fútbol profesional tras incorporarse al Stallion Laguna de la Primera División de Filipinas. Sin embargo, solamente jugó 11 partidos y quedó en libertad de acción.