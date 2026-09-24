Netflix renueva su catálogo con una serie casi terapéutica que explora el romance y la amistad

Entre las series y películas que renuevan el catálogo de Netflix, esta ficción apuesta por una mirada íntima y emotiva sobre la juventud. La historia combina amistades, conflictos, vida universitaria y romance, mientras una nueva generación intenta encontrar su lugar sin quedar atrapada por las expectativas de quienes estuvieron antes. Además, la producción recupera a varios integrantes del elenco original, sumando un componente de nostalgia a esta nueva etapa de Hillman College.

Netflix: de qué trata la serie Un mundo diferente

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Un mundo diferente versa: "Una estudiante de primer año y su grupo de amigos lidian con la universidad, dramas románticos y el legado familiar en una institución históricamente negra".