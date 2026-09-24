Un mundo diferente llegó a Netflix el 24 de septiembre de 2026 con una nueva generación de estudiantes y una historia que combina drama, comedia y romance. Creada por Felicia Pride, la serie vuelve al campus de Hillman College para seguir a un grupo de jóvenes que deberán afrontar la vida universitaria, las relaciones y el peso del legado familiar. La protagonista es Deborah Wayne, hija de dos personajes de la serie original, que llega a la universidad decidida a construir su propio camino.
Netflix renueva su catálogo con una serie casi terapéutica que explora el romance y la amistad
Con la premisa de explorar la juventud, la amistad y los conflictos universitarios, Un mundo diferente renueva el catálogo de Netflix
Entre las series y películas que renuevan el catálogo de Netflix, esta ficción apuesta por una mirada íntima y emotiva sobre la juventud. La historia combina amistades, conflictos, vida universitaria y romance, mientras una nueva generación intenta encontrar su lugar sin quedar atrapada por las expectativas de quienes estuvieron antes. Además, la producción recupera a varios integrantes del elenco original, sumando un componente de nostalgia a esta nueva etapa de Hillman College.
Netflix: de qué trata la serie Un mundo diferente
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Un mundo diferente versa: "Una estudiante de primer año y su grupo de amigos lidian con la universidad, dramas románticos y el legado familiar en una institución históricamente negra".
Una nueva clase entra en el campus del Hillman College y caras muy queridas vuelven a casa. En el centro está Deborah Wayne, la cariñosamente protegida hija menor de Whitley y Dwayne, un espíritu libre con un don para ser el centro de atención y un gran corazón que todavía está descubriendo su propio camino en Hillman.
Por el camino, se le une una nueva generación que refleja la amplitud de la vida negra en el campus: Rashida Duvall, una estudiante de justicia criminal de primera generación; Shaquille Johnson, un atleta de cinco estrellas que elige su legado; Amir Rodale, un avispado estudiante de psicología más dado a arreglar los problemas de los demás que a enfrentarse a los suyos propios; Hazel Henry, una chica de pueblo criada en la iglesia que define sus propios valores; y Kojo Achebe, un empresario de la moda ghanés-nigeriano que encuentra el valor para seguir su visión.
Netflix: tráiler de la serie Un mundo diferente
Reparto de Un mundo diferente, la serie de Netflix
- Maleah Joi Moon
- Alijah Kai
- Cornell Young IV
- Jordan Aaron Hall
- Kennedi Reece
- Chibuikem Uche
- Jasmine Guy
- Kardeem Hardison
- Darryl M. Bell
- Cree Summer
Dónde ver la serie Un mundo diferente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un mundo diferente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un mundo diferente se puede ver en Netflix.
- España: la serie Un mundo diferente se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Un mundo diferente: La nueva serie de Netflix, creada por Felicia Pride, se estrena el 24 de septiembre de 2026.
- Trama principal: Sigue a una estudiante y sus amigos lidiando con la universidad, romances y el legado familiar en una institución históricamente negra.
- Elenco y dónde ver: Cuenta con un elenco joven y regresos esperados, disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.