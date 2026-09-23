Estrenó el thriller judicial brasileño que no te puedes perder y revoluciona Netflix en septiembre

La serie ya está disponible desde hoy, 23 de septiembre, con una mirada brasileña sobre la justicia y sus conflictos.

Netflix: de qué trata la serie Habeas Corpus

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Habeas Corpus versa: "Una prestigiosa profesora de Derecho reúne a un grupo de estudiantes para demostrar la inocencia de un hombre, pero descubre que su mejor alumna esconde un vínculo con su pasado".

Inez, una brillante abogada penalista que ahora es profesora de universidad, quiere redimirse de los errores del pasado y se propone liberar a un joven encarcelado injustamente. Lo que no sabe es que entre los alumnos que la ayudan en la labor está Marina, que no ha olvidado que uno de esos errores condenó a su madre a prisión siendo inocente.

Netflix: tráiler de la serie Habeas Corpus

Reparto de Habeas Corpus, la nueva serie de Netflix

Marjorie Estiano

Vladimir Brichta

Any Gabrielly

Danton Mello

Natália Lage

Tato Gabus Mendes

Luiza Gabus

Nicolas Lee

Pedro Roza

Felipe Ricca

Hipólyto

Dónde ver la serie Habeas Corpus, según la zona geográfica