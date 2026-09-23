Habeas Corpus es la nueva serie de Netflix que se estrenó este 23 de septiembre de 2026. Este drama judicial de Brasil combina crímenes y conflictos sociales en una historia que pone el foco en el sistema de justicia y sus protagonistas.
Estrenó el thriller judicial brasileño que no te puedes perder y revoluciona Netflix en septiembre
Conocé los detalles de Habeas Corpus, la producción brasileña que desembarca en Netflix para los amantes de los thrillers judiciales y las historias de crímenes.
La ficción fue creada por Leonardo Moreira, Luiz Villaca y Donna Oliveira y llegó a la plataforma como una propuesta que cruza el suspenso judicial con problemáticas sociales.
Con una trama vinculada a casos criminales y decisiones que pueden cambiar el destino de sus personajes, Habeas Corpus se suma al catálogo de Netflix para quienes disfrutan de los dramas judiciales y las historias de crímenes.
La serie ya está disponible desde hoy, 23 de septiembre, con una mirada brasileña sobre la justicia y sus conflictos.
Netflix: de qué trata la serie Habeas Corpus
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Habeas Corpus versa: "Una prestigiosa profesora de Derecho reúne a un grupo de estudiantes para demostrar la inocencia de un hombre, pero descubre que su mejor alumna esconde un vínculo con su pasado".
Inez, una brillante abogada penalista que ahora es profesora de universidad, quiere redimirse de los errores del pasado y se propone liberar a un joven encarcelado injustamente. Lo que no sabe es que entre los alumnos que la ayudan en la labor está Marina, que no ha olvidado que uno de esos errores condenó a su madre a prisión siendo inocente.
Netflix: tráiler de la serie Habeas Corpus
Reparto de Habeas Corpus, la nueva serie de Netflix
- Marjorie Estiano
- Vladimir Brichta
- Any Gabrielly
- Danton Mello
- Natália Lage
- Tato Gabus Mendes
- Luiza Gabus
- Nicolas Lee
- Pedro Roza
- Felipe Ricca
- Hipólyto
Dónde ver la serie Habeas Corpus, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Habeas Corpus se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Habeas Corpus se puede ver en Netflix.
- España: la serie Habeas Corpus se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Habeas Corpus: Nueva serie brasileña de Netflix que explora el sistema de justicia y conflictos sociales.
- Trama: Una profesora busca probar la inocencia de un joven, pero una alumna con un pasado oscuro la complica.
- Disponibilidad: La serie está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.