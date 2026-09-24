Quién reemplazará a Messi en el primer amistoso de la Selección argentina después del Mundial 2026

Lionel Scaloni probó un equipo titular en vistas del encuentro ante Bolivia, el primero de la Selección argentina después del Mundial 2026.
Lionel Scaloni probó un equipo titular en vistas del encuentro ante Bolivia, el primero de la Selección argentina después del Mundial 2026.
Lionel Scaloni probó un equipo titular en vistas del encuentro ante Bolivia, el primero de la Selección argentina después del Mundial 2026.
Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron titulares en la práctica de este jueves en Ezeiza.
Se trata del probable primer equipo de la Selección argentina por primera vez desde la finalización del Mundial. El DT continúa preparando el partido ante Bolivia del próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba.
Respecto a la final contra España en el Mundial 2026, se repiten cinco nombres: “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, “Licha” Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A su vez, se suman dos nombres que no habían sido convocados al Mundial: Giay y Mastantuono.
Los cambios son: Giay por Montiel, Medina por Tagliafico, Palacios por De Paul, Mastantuono por Enzo Fernández, Lautaro por Giuliano Simeone y Paz por Messi.
Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Será el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA. El miércoles 3 de octubre a las enfrentará a Burkina Faso en el Monumental y el 6, en el mismo estadio, a Benin, lo que significará la despedida de Lionel Messi.
Lionel Scaloni habló con los medios en Ezeiza y no confirmó si renovará su vínculo como DT de la Selección Argentina, pero explicó por qué llamó a nuevos jugadores para el combinado albiceleste.
“Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven”, afirmó Scaloni antes los periodistas.
Respecto a la situación de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso quienes solo estarán presentes para Benín, el técnico aclaró: “Las puertas no están cerradas, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos”.