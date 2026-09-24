Quién reemplazará a Messi en el primer amistoso de la Selección argentina después del Mundial 2026

Respecto a la final contra España en el Mundial 2026, se repiten cinco nombres: “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, “Licha” Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A su vez, se suman dos nombres que no habían sido convocados al Mundial: Giay y Mastantuono.

Los cambios son: Giay por Montiel, Medina por Tagliafico, Palacios por De Paul, Mastantuono por Enzo Fernández, Lautaro por Giuliano Simeone y Paz por Messi.

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Será el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA. El miércoles 3 de octubre a las enfrentará a Burkina Faso en el Monumental y el 6, en el mismo estadio, a Benin, lo que significará la despedida de Lionel Messi.

Scaloni habló de renovación en Argentina

Lionel Scaloni habló con los medios en Ezeiza y no confirmó si renovará su vínculo como DT de la Selección Argentina, pero explicó por qué llamó a nuevos jugadores para el combinado albiceleste.

Scaloni explicó las ausencias de De Paul y Lo Celso.

“Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven”, afirmó Scaloni antes los periodistas.

Respecto a la situación de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso quienes solo estarán presentes para Benín, el técnico aclaró: “Las puertas no están cerradas, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos”.