Cómo fueron los debuts de Klopp y Xavi en el duelo Alemania vs. Países Bajos por la UEFA Nations League

Noruega y Portugal ganaron en la UEFA Nations League

Por otro lado, en un partidazo, Noruega le ganó 3 a 2 a Dinamarca en condición de local. Los goles del triunfo los convirtieron Oscar Bobb y Haaland, por duplicado. En tanto, Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund anotaron para los daneses.

En Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo (quien continúa al frente de su país con 41 años) se impuso por 1 a 0 a Gales gracias al gol de Joao Felix. El propio Cristiano había anotado un tanto pero el VAR finalmente lo anuló por offside.

Además de los partidos mencionados, se jugaron otros 5 encuentros en la primera fecha de la Nations League. El torneo amistoso se diseñó con el objetivo de tener un calendario fijo entre los equipos europeos en las fecha FIFA que no haya Eliminatorias.

Los otros resultados de la fecha de la UEFA Nations League