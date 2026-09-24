Cómo fueron los debuts de Klopp y Xavi en el duelo Alemania vs. Países Bajos por la UEFA Nations League

Alemania y Países Bajos empataron 1 a 1 en la primera fecha de la UEFA Nations League en la que también ganaron Portugal, con Cristiano Ronaldo; y Noruega, con un doblete de Erling Haaland.
Alemania y Países Bajos se enfrentaron en la primera fecha de la UEFA Nations League en la que también debutaron Portugal y Noruega
Alemania y Países Bajos empataron 1 a 1 en la primera fecha de la UEFA Nations League en la que también ganaron Portugal, con Cristiano Ronaldo; y Noruega, con un doblete de Erling Haaland.
El primer gol del partido lo convirtió Félix Nmecha a los 32' del primer tiempo para Alemania. Ambas selecciones estrenaban técnicos: Jurgen Klopp comenzó su ciclo en los Teutones mientras que el español Xavi Hernández hizo lo propio al mando de Países Bajos.
El partido se resolvió en una de las últimas jugadas del encuentro, ya que a los 92' Ruben Van Bommel le dio un gran pase a Gody Gakpo, de tres dedos, y este anotó el empate definitivo por 1 a 1.
Por otro lado, en un partidazo, Noruega le ganó 3 a 2 a Dinamarca en condición de local. Los goles del triunfo los convirtieron Oscar Bobb y Haaland, por duplicado. En tanto, Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund anotaron para los daneses.
En Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo (quien continúa al frente de su país con 41 años) se impuso por 1 a 0 a Gales gracias al gol de Joao Felix. El propio Cristiano había anotado un tanto pero el VAR finalmente lo anuló por offside.
Además de los partidos mencionados, se jugaron otros 5 encuentros en la primera fecha de la Nations League. El torneo amistoso se diseñó con el objetivo de tener un calendario fijo entre los equipos europeos en las fecha FIFA que no haya Eliminatorias.