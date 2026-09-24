Murió Marcos Franchi, histórico representante de Diego Maradona y manager de Juan Román Riquelme

Marcos Franchi, quien fuera representante de Diego Maradona y manager de Juan Román Riquelme, falleció este jueves a los 75 años en el Hospital Alemán de Buenos Aires donde estaba internado como consecuencia de una larga enfermedad.
Marcos Franchi, quien fuera representante de Diego Maradona y manager de Juan Román Riquelme, falleció este jueves en Buenos Aires.
Marcos Franchi, quien fuera representante de Diego Maradona y manager de Juan Román Riquelme, falleció este jueves a los 75 años en el Hospital Alemán de Buenos Aires donde estaba internado como consecuencia de una larga enfermedad.
Franchi quedó ligado para siempre a una etapa difícil de la carrera de Maradona ya que comenzó trabajando junto a Guillermo Coppola y, a partir de 1990, después de que el Napoli ganara su segundo Scudetto con Diego, se convirtió en el agente del en ese entonces capitán de la Selección argentina.
Desde ese momento acompañó a Maradona en su primera sanción por doping en marzo de 1991, su detención en Buenos Aires, las negociaciones que permitieron su regreso al fútbol en el Sevilla, su breve paso por Newell's y el Mundial de Estados Unidos 94 donde volvió a ser sancionado.
El fútbol argentino despide a una figura que acompañó a algunos de sus grandes ídolos en etapas decisivas de sus carreras que más allá de Maradona desarrolló una larga trayectoria como representante de futbolistas como Juan Román Riquelme, Matías Almeyda, Diego Placente, Bernardo Romeo y Diego Forlán, entre otros.
Su vínculo con Riquelme lo ubicó en medio de la ruptura con Maradona en 2009, cuando se lo responsabilizó públicamente por la renuncia de Román a la Selección cuando Diego era DT.
Franchi continuó ligado al fútbol y transmitió esa pasión a su hija Marianna, abogada especializada en derecho deportivo.
"Marcos fue mi primer representante, mi amigo; no sólo se ocupaba de mi carrera sino que me supo aconsejar siempre como un segundo padre, de él aprendí a valorar el trabajo, el esfuerzo y el camino recorrido", indicó Matías Almeyda en sus redes sociales.
"#Venía a visitarme a Italia dos veces al año y disfrutábamos de esos encuentros comiendo asado y escuchando folklore, siempre nos supimos acompañar. Te voy a extrañar, descansa en paz querido Marcos, te quiero", agregó el actual DT del Monterrey mexicano.