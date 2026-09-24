Murió Marcos Franchi, histórico representante de Diego Maradona y manager de Juan Román Riquelme

El fútbol argentino despide a una figura que acompañó a algunos de sus grandes ídolos en etapas decisivas de sus carreras que más allá de Maradona desarrolló una larga trayectoria como representante de futbolistas como Juan Román Riquelme, Matías Almeyda, Diego Placente, Bernardo Romeo y Diego Forlán, entre otros.

Su vínculo con Riquelme lo ubicó en medio de la ruptura con Maradona en 2009, cuando se lo responsabilizó públicamente por la renuncia de Román a la Selección cuando Diego era DT.

Franchi continuó ligado al fútbol y transmitió esa pasión a su hija Marianna, abogada especializada en derecho deportivo.

La despedida de Matías Almeyda para Marcos Franchi

"Marcos fue mi primer representante, mi amigo; no sólo se ocupaba de mi carrera sino que me supo aconsejar siempre como un segundo padre, de él aprendí a valorar el trabajo, el esfuerzo y el camino recorrido", indicó Matías Almeyda en sus redes sociales.

"#Venía a visitarme a Italia dos veces al año y disfrutábamos de esos encuentros comiendo asado y escuchando folklore, siempre nos supimos acompañar. Te voy a extrañar, descansa en paz querido Marcos, te quiero", agregó el actual DT del Monterrey mexicano.