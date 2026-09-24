Cambio en Los Pumas: un entrenador fue desvinculado a un año del Mundial de Rugby 2027

Respecto a su remplazante, la misiva solo agregó: "La conformación del staff técnico de Los Pumas para los próximos compromisos será informada oportunamente".

Con el Mundial de Rugby 2027 a un año (comenzará el 1 de octubre del año próximo) Contepomi conserva en su staff a Juan Fernández Lobbe y al neocelandés Kendrick Lynn aunque seguramente sumará a un entrenador de forwards para la próxima ventana internacional de noviembre.

Andrés Bordoy a cargo de los forwards de Los Pumas

Andrés Bordoy se sumó a la estructura de la UAR en 2018 de la mano de Gonzalo Quesada y después de haberlo acompañado en Jaguares se sumó a los seleccionados nacionales y llegó a Los Pumas en 2022 cuando el head coach era el australiano Michael Cheika.

Los Pumas en el último partido ante Australia, en Mendoza, con Bordoy en el staff.

Formado en Duendes de Rosario y con pasado como jugador en Los Pumitas (como tercera línea) y Los Pumas cuando ya era primera línea en el rugby francés, el Dogo fue uno de los responsables del pack de forwards argentino hasta el último partido con Australia en Mendoza.