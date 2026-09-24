Cambio en Los Pumas: un entrenador fue desvinculado a un año del Mundial de Rugby 2027

A a un año del Mundial de Rugby 2027 que se jugará en Australia la Unión Argentina de Rugby informó que Andrés Bordoy dejó de formar parte del staff técnico de Los Pumas, por decisión del head coach, Felipe Contepomi.
A a un año del Mundial de Rugby 2027 que se jugará en Australia la Unión Argentina de Rugby informó que Andrés Bordoy dejó de formar parte del staff técnico de Los Pumas, por decisión del head coach, Felipe Contepomi.
El rosarino Bordoy, de 45 años de edad, formaba parte del staff del seleccionado nacional desde 2022 y, durante estos años, acompañó al equipo realizando un valioso aporte al trabajo y al desarrollo de Los Pumas.
"Los Pumas le agradecen por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de esta etapa", indicó el breve comunicado en el que se dejó en claro que la decisión fue tomada por Contepomi
Respecto a su remplazante, la misiva solo agregó: "La conformación del staff técnico de Los Pumas para los próximos compromisos será informada oportunamente".
Con el Mundial de Rugby 2027 a un año (comenzará el 1 de octubre del año próximo) Contepomi conserva en su staff a Juan Fernández Lobbe y al neocelandés Kendrick Lynn aunque seguramente sumará a un entrenador de forwards para la próxima ventana internacional de noviembre.
Andrés Bordoy se sumó a la estructura de la UAR en 2018 de la mano de Gonzalo Quesada y después de haberlo acompañado en Jaguares se sumó a los seleccionados nacionales y llegó a Los Pumas en 2022 cuando el head coach era el australiano Michael Cheika.
Formado en Duendes de Rosario y con pasado como jugador en Los Pumitas (como tercera línea) y Los Pumas cuando ya era primera línea en el rugby francés, el Dogo fue uno de los responsables del pack de forwards argentino hasta el último partido con Australia en Mendoza.