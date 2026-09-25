Llegó a Netflix un thriller psicológico basado en la historia real de un genio que se volvió terrorista

La historia sigue a Kaczynski desde sus años como joven prodigio de Harvard hasta su transformación en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos. Jacob Tremblay interpreta al joven Kaczynski, mientras que Russell Crowe se pone en la piel de Henry Murray, un profesor de psicología de Harvard vinculado a controvertidos experimentos psicológicos a los que fue sometido el futuro Unabomber.

La película también incorpora la investigación del FBI. Shailene Woodley interpreta a la agente Joanne Miller, quien participa de la búsqueda de Kaczynski mientras salen a la luz aspectos de su pasado que ayudan a reconstruir cómo llegó a convertirse en el Unabomber. La narración combina distintas etapas de su vida y la investigación que finalmente llevó a su captura.