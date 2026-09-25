Entre las nuevas series y películas de Netflix, una de las propuestas que apuesta por el suspenso psicológico y los hechos reales es Unabomber, el thriller que reconstruye la historia de Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber. La película tiene una duración de aproximadamente 1 hora y 40 minutos y está dirigida por Janus Metz.
Llegó a Netflix un thriller psicológico basado en la historia real de un genio que se volvió terrorista
Es un drama de Netflix basado en hechos reales que narra la escalada de violencia de Ted Kaczynski, prodigio de Harvard y el terrorista más buscado de EE. UU
La historia sigue a Kaczynski desde sus años como joven prodigio de Harvard hasta su transformación en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos. Jacob Tremblay interpreta al joven Kaczynski, mientras que Russell Crowe se pone en la piel de Henry Murray, un profesor de psicología de Harvard vinculado a controvertidos experimentos psicológicos a los que fue sometido el futuro Unabomber.
La película también incorpora la investigación del FBI. Shailene Woodley interpreta a la agente Joanne Miller, quien participa de la búsqueda de Kaczynski mientras salen a la luz aspectos de su pasado que ayudan a reconstruir cómo llegó a convertirse en el Unabomber. La narración combina distintas etapas de su vida y la investigación que finalmente llevó a su captura.
Netflix: de qué trata la película Unabomber
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Unabomber versa: "En este drama inspirado en hechos reales, el FBI le da caza a Ted Kaczynski, prodigio de Harvard y víctima de un experimento, que se ha convertido en el Unabomber".
Un estudiante de Harvard se convierte en "Unabomber" tras someterse a una serie de experimentos psicológicos. Años más tarde, la investigación de un agente del FBI revela cómo su pasado determinó la campaña mortal que se cobró la vida de tres personas e hirió a otras veintitrés entre 1978 y 1995.
Netflix: tráiler de la película Unabomber
Reparto de Unabomber, la nueva película de Netflix
- Russell Crowe
- Jacob Tremblay
- Shailene Woodley
- Annabelle Wallis
- Alexander Ludwig
- Steven Ogg
- Marc Menchaca
Dónde ver la película Unabomber, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Unabomber se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Unabomber se puede ver en Netflix.
- España: la película Unabomber se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena el thriller psicológico Unabomber, basado en hechos reales.
- La trama sigue la vida de Ted Kaczynski, desde su juventud como prodigio de Harvard hasta su captura por el FBI.
- El reparto incluye a Russell Crowe, Jacob Tremblay y Shailene Woodley en esta producción de Netflix.